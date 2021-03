Российский суд заявил, что Россия арестовала высокопоставленного чиновника, занимающегося водными видами спорта, по обвинению в мошенничестве

Еженедельник ММА

Кевин Холланд: Дерек Бронсон уже много лет находится в списке поиска

Нет. 10-й средний вес Кевин Холланд, последний календарный год был просто нереальным, не из-за пандемии. Прошлый год начался с удаления Энтони Эрнандеса за 40 секунд в мае прошлого года. Он продолжил свою историческую карьеру, победив таких игроков, как Хоакин Бакли, Даррен Стюарт, Чарли Онтиверус и Жаккари Соуза, в течение всего 2020 года. Нидерланды не только достигли рекорда UFC по количеству побед за календарный год с пятью победами, но и продолжили серию. пяти побед в течение семи месяцев. Кевин Холланд нокаутировал Жакаре Соуза на UFC 256 После того, как он заслужил уважение фанатов и других бойцов и, возможно, самое главное, президента UFC Даны Уайта, Trailblazer наслаждается плодами своей работы. Доступ к подкасту Go Rogan Experience был одним из тех предметов роскоши, которыми Нидерланды смогли насладиться с момента их исторических семи месяцев в 2020 году, появившись в подкасте Go Rogan Experience ранее в этом году. «Мечты сбываются. Сказал Холланд». Первым шоу, которое мы с мамой смотрели вместе с «Lifetime», было «Фактор страха». Так что было потрясающе иметь возможность посетить подкаст Джо Рогана ». Холланд также поделился, что передача на его машину сломалась, когда он ехал в студию Рогана. Он сказал, что при необходимости он принял бы вызов как знак того, чтобы начать. работаю участником Fear Factor. Все время полностью возвращаюсь. «Я люблю Джо Рогана», – сказал Холланд. «Я рад, что у меня получилось, это было круто». Кевин Холланд наконец-то сыграл вничью с Дереком Бронсоном. Холланд сосредоточился на матче главного события против No. Седьмой посредник Дерек Бронсон на UFC Vegas 22. Можно с уверенностью сказать, что оба бойца уже довольно давно смотрят друг на друга. После того, как Тьяго Сантос победил Голландию на UFC 227, Бронсон поддержал его, и, к счастью, Холланд ответил. По крайней мере, можно подумать. «Это был мой менеджер, который ответил ему в Твиттере. Холланд сказал:« Я не управляю своей учетной записью в Твиттере ». Но в 2018 году я бы сказал« спасибо »так же, как сейчас. Это просто респектабельная часть меня. При этом, однако, в 2018 году, когда я вступил в UFC после поражения от Тьяго Сантос, она сказала моему менеджеру: «Мы остаемся на уровне 185 фунтов стерлингов. Дерек Бронсон находится в списке убийц. Вот и мы, в 2021 году, Дерек Бронсон здесь, вот и я. Он определенно в списке целей, так что теперь я должен ударить его ». Некоторые бойцы предпочитают просто сосредоточиться на сражении перед ними, не думая о том, что может произойти дальше. Результаты UFC Vegas 22 Live: Брансон против Голландии Почему Кевин Холланд думает о возвращении в полусредний вес. Тогда? Поскольку Холланд сосредотачивается на проблеме, с которой сталкивается Бронсон, он дает законное представление о том, что его волнует дальше. К изумлению многих, это может быть возвращение в полусредний вес. «Я определенно сосредоточен на задаче. под рукой. Но с победой над Дереком Бронсоном я все время говорю, и все думают, что я играю. Я хочу сбросить до 170 фунтов и сразиться с Камаро Османом за пояс. Или Хорхе Масвидал за пояс BMF. Одно из двух ». Холланд видит сложности в среднем весе в результате того, что Исраэль Адесанья бросил вызов титулу в полутяжелом весе. Когда его спросили, был ли он заинтересован в победе Роберта Уитакера над Кельвином Гастелумом, Голландия была честна и честна (как обычно) Холланд сказал: «Итак, победителем Кельвина Гастелума и Уитакера стал Уитакер, он должен бороться за титул». «Черт, я чувствую, что Уитакер должен бороться за титул сейчас. Но незавершенный бизнес между ним и Кельвином Гастелумом имеет смысл. Победитель этой битвы должен бороться за титул. «Только когда люди начинают думать, что Нидерланды стали комфортным домом для себя в среднем весе, он снова удваивается и меняет курс. Почему? Потому что это то, что пионер делает сейчас. . », Я чувствую [middleweight] Это своего рода спад, – сказал Холланд. – Я хотел бы создать несколько постов на 170, а затем вернуться на 185 ».