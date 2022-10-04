Российский суд назначил рассмотрение апелляции Гринера на 25 октября

Российский суд в понедельник решил провести слушания по апелляции Бритни Грейнер 25 октября, поскольку звезда НБА пытается отменить девятилетний тюремный срок по обвинениям в наркотиках.

По сообщению Ассошиэйтед Пресс, «Московский районный суд сказал, что рассмотрит ее жалобу».

В августе российский суд приговорил Гренье к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в хранении наркотиков. В феврале ее снова арестовали в московском аэропорту после того, как чиновники обнаружили в ее багаже ​​масло каннабиса.

Грейнер, широко известная как одна из величайших баскетболисток всех времен, признала себя виновной в предъявленных обвинениях в июле, но заявила суду, что «не было умысла» и что она «не хотела нарушать закон».

Ее арест, осуждение и дальнейшее содержание под стражей были резко осуждены администрацией Байдена, и ситуация превратилась в дипломатическое противостояние между официальными лицами США и России.

В мае США переклассифицировали Гринера как «несправедливо задержанного».

США обсудили возможный обмен пленными с Россией, предложив освободить российского торговца оружием Виктора Бута, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок в США, в обмен на Грайнера и Пола Уилана, гражданина США, задержанного в Россия с 2018 года по обвинению в шпионаже.

По сообщениям различных СМИ, Россия отвергла это предложение.

Президент Джо Байден столкнулся с растущим давлением дома, чтобы добиться освобождения Грейнера. Грейнер, звезда WNBA Phoenix Mercury, игравший за УГМК Екатеринбург в межсезонье WNBA с 2014 года, в июле отправил Байдену рукописное письмо.

«Сижу здесь, в русской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений, мне страшно остаться здесь навсегда», — говорится в письме Грейнера.

«Я понимаю, что вы имеете дело со многими, — продолжила она, — но, пожалуйста, не забывайте меня и других американских заключенных». «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой. Я впервые проголосовал в 2020 году и проголосовал за вас. Я доверяю вам. Мне еще так много нужно сделать со своей свободой, что вы можете помочь вернуть ее. жена! Я скучаю по своей семье! Я скучаю по своим коллегам по команде! Меня убивает то, что они так сильно страдают прямо сейчас. Я благодарен за все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой».

Байден и вице-президент Камала Харрис поговорили с женой Грейнера Шерил вскоре после получения письма.

В прошлом месяце Байден встретился лицом к лицу с семьями Гринер и Уилана.

«Он хотел, чтобы они знали, что они все в курсе и что его команда работает над этим каждый день, чтобы убедиться, что Бритни и Пол благополучно доберутся до дома», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер о встречах.

После вынесения Граннер приговора в августе Байден назвал решение суда «неприемлемым» и призвал Россию «немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде».

«Сегодня гражданка США Бритни Грейнер была приговорена к тюремному заключению, что стало еще одним напоминанием о том, что мир уже знает: Россия несправедливо удерживает Бритни», — говорится в тогдашнем заявлении Байдена.

«Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможности, чтобы как можно скорее вернуть Бритни и Пола Уиланов домой в целости и сохранности», — продолжил президент.

Перед вынесением приговора Грейнер принесла суду эмоциональные извинения.

«Я хочу извиниться перед своими товарищами по команде, своей командой, болельщиками и городом (Екатеринбургом) за свою ошибку и смущение, которое я им причинил», — сказал тогда Грейнер. «Я также хочу извиниться перед своими родителями, моими братьями, Фениксом Меркьюри дома, потрясающими женщинами в WNBA и моей удивительной женой дома».