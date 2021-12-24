Российский суд наложил штраф на платформы Alphabet Google и Meta | Новости судов

Постановления — это первый случай, когда Москва ввела процент от годового объема продаж компании в России, резко увеличив размер штрафа.

Московский суд заявил, что оштрафовал дочернюю компанию Alphabet на 98 миллионов долларов за неоднократный отказ от удаления контента, который Россия считает незаконным, что является первым подобным штрафом, основанным на доходах в России.

В этом году Москва усилила давление на крупные технологические компании в рамках репрессий, которые критики охарактеризовали как попытку российских властей установить более жесткий контроль над Интернетом, что, по их словам, угрожает свободе отдельных лиц и компаний.

Google сообщил в электронном письме, что изучит решение суда в пятницу, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах.

Позже в пятницу суд наложил штраф на Meta Platforms в размере 27,15 миллиона долларов по тем же причинам. Роскомнадзор заявил, что Facebook и Instagram не смогли удалить 2 000 фрагментов, нарушающих российское законодательство, в то время как Google хранит 2 600 фрагментов запрещенного контента.

Meta Platforms не сразу ответила на запрос о комментарии.

В течение этого года Россия наложила небольшие штрафы на иностранные технологические компании, но санкции в пятницу ознаменовали собой первое введение процентной доли от годового объема продаж компании в России, что резко увеличило размер штрафа.

Процент не был указан, хотя по расчетам информационного агентства Reuters, штраф Google составляет чуть более 8 процентов.

Россия приказала компаниям удалить публикации, пропагандирующие опасное употребление наркотиков и развлечения, информацию о самодельном оружии и взрывчатых веществах, а также публикации групп, которые она классифицирует как экстремистские или «террористические».

Google, выплатившая в этом году штрафы на сумму более 434 560 долларов за нарушение содержания, не согласна с Москвой по ряду вопросов.

Россия потребовала восстановить доступ к немецкоязычным каналам государственного радио RT.

На прошлой неделе российский бизнесмен, попавший под санкции, заявил о своей победе над Google в судебном деле, которое может привести к еще одному огромному штрафу для технологического гиганта.

Москва также потребовала, чтобы к 1 января на территории России были созданы 13 иностранных, в основном американских технологических компаний, в том числе Google и Meta Platforms, в противном случае они столкнутся с потенциальными ограничениями или прямым запретом.