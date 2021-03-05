Российский суд обязал Навального возместить ущерб по иску союзника Кремля

МОСКВА (Рейтер). В пятницу российский суд обязал заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального выплатить 500 000 рублей (6700 долларов) в качестве компенсации ущерба по иску, поданному связанным с Кремлем бизнесменом Евгением Пригожиным.

Навальный, ведущий критик президента Владимира Путина, был заключен в тюрьму на два с половиной года в прошлом месяце за предполагаемые нарушения условно-досрочного освобождения в связи с делом о хищениях, которое, по его словам, было сфабриковано по политическим мотивам, которые власти отрицают.

Компания Concorde, принадлежащая Пригожину, заявила, что суд потребовал от Навального выплатить компенсацию за сделанные им комментарии, которые были сочтены клеветническими, неточными и оскорбительными. Он не объяснил подробно, что это были за комментарии.

Интерфакс сообщал, что в декабре Concord сообщил, что Пригожин подал иски против Навального и его соратников на общую сумму 77 миллионов рублей.

Критики Кремля сочли судебные иски, а также заключение Навального в тюрьму и судебное преследование некоторых из его союзников как часть скоординированной кампании по срыву их деятельности. Российские власти отрицают обвинения.

На этой неделе его союзники заявили, что Навальный оказался в тюрьме во Владимирской области к востоку от Москвы.

США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы, а США и Евросоюз наказали его.

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(Подготовлено Томом Палмфортом и Марией Цветковой; редакция Ларри Кинга)