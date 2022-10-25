Российский суд отклонил апелляцию Бритни Гренье, оставив в силе ее 9-летний тюремный срок

Во вторник российский суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бритни Гренье к девяти годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков и отклонил ее апелляцию.

Грейнер, восьмизвездочный центрфорвард команды WNBA Феникс Меркьюри и двукратный олимпийский чемпион, была осуждена 4 августа после того, как полиция заявила, что в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены вейп-пакеты с маслом каннабиса.

Во вторник Московский районный суд оставил это решение в силе. Однако в постановлении суда указано, что срок пребывания Грейнер в тюрьме будет пересчитан с учетом времени ее содержания под стражей до суда. Один день предварительного заключения засчитывается как 1,5 дня заключения, так что звезде баскетбола предстоит провести в заключении около восьми лет.

Грейнер участвовала в заседании Московского областного суда по видеосвязи из подмосковной колонии, где она находилась в заключении.

Арест Гренье в феврале произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину. В то время Грейнер возвращалась в Россию, где играла в межсезонье МЛС.

Грейнер признала, что пакеты были у нее в багаже, но показала, что она непреднамеренно упаковала их в спешке и не имела преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные заявления, в которых говорилось, что она прописала каннабис для снятия боли.

Приговор к девяти годам тюремного заключения был близок к максимальному сроку в 10 лет, и после осуждения адвокаты Гренье утверждали, что приговор был чрезмерным. По их словам, подсудимые по аналогичным делам получили в среднем около пяти лет, причем около трети из них получили условное помилование.

До ее осуждения Госдепартамент США объявил Грейнер «несправедливо задержанной» — обвинение, которое Россия категорически отвергла.

Отражая растущее давление на администрацию Байдена с целью сделать больше для возвращения Гренера домой, госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял необычный шаг, публично заявив в июле, что Вашингтон сделал «существенное предложение» вернуть Гренера домой вместе с Полом Уиланом, Американец отбывает 16-летний тюремный срок в России за шпионаж.

Блинкен не стал вдаваться в подробности, но Associated Press и другие новостные организации сообщили, что Вашингтон предложил обменять Грейнера и Уилана на Виктора Бута, российского торговца оружием, отбывающего 25-летний тюремный срок в Соединенных Штатах, который когда-то получил прозвище «Торговец оружием». Смерть.»

Белый дом заявил, что еще не получил плодотворного ответа от России на предложение.

Российские дипломаты отказались комментировать предложение США, призвав Вашингтон обсудить этот вопрос на секретных переговорах и избегать публичных заявлений.

В сентябре президент США Джо Байден встретился с Шерил Гренье, женой Бритни Гренье, а также с агентом игрока Линдси Колас. Байден также сидел отдельно с Элизабет Уилан, сестрой Пола Уилана.

После встреч Белый дом заявил, что президент заверил семьи в своей «постоянной приверженности работе всеми доступными способами, чтобы благополучно вернуть Бритни и Пола домой».

В апреле США и Россия провели обмен пленными. Москва освободила ветерана морской пехоты США Тревора Рида в обмен на освобождение Соединенными Штатами российского летчика Константина Ярошенко, осужденного за заговор с контрабандой наркотиков.

Москва также лоббировала освобождение других россиян, удерживаемых Соединенными Штатами.

Один из них — Александр Винник, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов через нелегальный обмен криптовалют. Винич был арестован в Греции в 2017 году и в августе экстрадирован в США.

Французский адвокат Винника Фредерик Белло заявил в прошлом месяце российской газете «Известия», что его клиент надеется стать частью потенциальной сделки по обмену.

Газета предположила, что другим возможным кандидатом является Роман Селезнев, сын российского депутата. В 2017 году он был приговорен к 27 годам лишения свободы за взлом и мошенничество с кредитными картами.