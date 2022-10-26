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Российский суд отклонил апелляцию Гренье на 9 лет лишения свободы | Спортивный

26 октября, 2022
Boleslava Sokolova

Российский суд во вторник отклонил апелляцию звезды американского баскетбола Бритни Грейнер к девяти годам тюремного заключения за хранение наркотиков, что может приблизить ее к потенциальному обмену заключенными с высокими ставками между Москвой и Вашингтоном.

Восьмизвездному центровому вместе с двукратным олимпийским золотым призером Фениксом Меркьюри из WNBA было предъявлено обвинение 4 августа после того, как полиция заявила, что они обнаружили вейпы, содержащие масло каннабиса, в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево.



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