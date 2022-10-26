Российский суд отклонил апелляцию Гренье на 9 лет лишения свободы | Спортивный

Российский суд во вторник отклонил апелляцию звезды американского баскетбола Бритни Грейнер к девяти годам тюремного заключения за хранение наркотиков, что может приблизить ее к потенциальному обмену заключенными с высокими ставками между Москвой и Вашингтоном.
Восьмизвездному центровому вместе с двукратным олимпийским золотым призером Фениксом Меркьюри из WNBA было предъявлено обвинение 4 августа после того, как полиция заявила, что они обнаружили вейпы, содержащие масло каннабиса, в ее багаже в московском аэропорту Шереметьево.
32-летняя Грейнер не явилась на заседание Московского областного суда, но появилась по видеосвязи из подстоличной колонии, где ее содержали.
На суде Грейнер призналась, что хранила посылки в своем багаже, но показала, что она непреднамеренно упаковала их в спешке перед поездкой и не имела преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные заявления о том, что, по ее словам, она прописала каннабис для лечения хронической боли.
Приговор к девяти годам тюремного заключения был близок к максимальному сроку в 10 лет, и после осуждения адвокаты Гренье утверждали, что приговор был чрезмерным. По их словам, подсудимые по аналогичным делам получили в среднем около пяти лет, причем около трети получили условное помилование.
Оставив решение в силе, суд заявил, что срок заключения Гренье будет пересчитан, чтобы отразить то, что она уже провела в предварительном заключении. Один день в предварительном заключении засчитывается как полтора дня в тюрьме, так что вам все равно придется провести в тюрьме восемь лет.
Адвокаты Грейнера Мария Благоволина и Александр Бойков заявили в электронном письме, что они «крайне разочарованы» решением, поскольку по-прежнему считают, что «наказание было чрезмерным и несовместимым с нынешней судебной практикой».
«Больше всего Прити опасается, что ее не обменяют и ей придется отбывать полный срок в России», — сказали они. «У нее были надежды на этот день, потому что для нее важен каждый месяц, каждый день вдали от семьи и друзей».
Они сказали, что должны обсудить с Гринер, какие юридические шаги им следует предпринять дальше.
Арест Грейнера в феврале произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину. В то время Грейнер возвращался, чтобы играть за российскую команду в межсезонье WNBA.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение «еще одним нарушением правосудия, усугубляющим несправедливость ее ареста», добавив, что «ее освобождение является нашим приоритетом».
Президент Джо Байден заявил журналистам, что его администрация находится «в постоянном контракте» с российскими властями в отношении Гренье и других удерживаемых там американцев. «Мы не останавливаемся», — сказал Байден, несмотря на отсутствие прогресса в ее возвращении в Соединенные Штаты.