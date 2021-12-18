Российский суд по ошибке вынес приговор, признав Путина виновным в войне на Украине

С тех пор, как российские войска впервые пересекли границу весной 2014 года, необъявленная война Владимира Путина на востоке Украины была самой ужасной в мире. Недавним неожиданным событием стало то, что российский суд непреднамеренно дал дополнительное официальное подтверждение военного участия Москвы в продолжающемся конфликте.

Новые подробности путинской войны на Украине стали известны в начале ноября в Ростове, городе на юге России, недалеко от границы с Украиной, который в течение последних восьми лет служил важным логистическим центром военной кампании России. Официальные судебные документы касаются дела о взяточничестве против директора местной компании, ответственной за поставку продуктов питания российским солдатам, проходящим службу через границу на востоке Украины.

Постановление по делу В.Х. Забалуева изначально было опубликовано 10 ноября 2021 года, но до сведения журналистов попало только в середине декабря. Сообщается, что Забалоев курировал закупку и доставку продуктов питания для «воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации», дислоцированных в двух созданных Кремлем народных республиках на востоке Украины.

Далее в постановлении содержится подробная информация об этих поставках, которые, по всей видимости, происходили каждые две недели в течение длительного периода в 2018-2019 годах. Согласно судебным документам, колонны из 70 грузовиков доставили набор продуктов питания из Ростовской области к российским военнослужащим, дислоцированным на оккупированной Кремлем восточной Украине. Суммы денег и объемы поставок, указанные в официальных судебных документах, указывают на присутствие на востоке Украины российских войск, численность которых исчисляется десятками тысяч человек. Сообщается, что водители получали высокие зарплаты из-за «сложности и опасности дороги».

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Когда новость об обвинительном приговоре распространилась в Интернете, ростовские чиновники в спешном порядке удалили этот документ с официального сайта суда. Он остается доступным для просмотра онлайн в формате. Архивы Формула.

Представитель Кремля Дмитрий Песков попытался преуменьшить значение скандала, настаивая на том, что он стал результатом человеческой ошибки. «Может быть, мы говорим об ошибке тех, кто написал сценарий, потому что это невозможно», — сказал он. Рассказывать репортеры. «На территории самопровозглашенных республик не было и нет вооруженных сил Российской Федерации».

Эти открытия вызовут глубокое неудобство для Кремля, который постоянно отрицает какую-либо причастность к Восточной Украине, несмотря на неопровержимые доказательства роли России в конфликте. Российские войска были захват Внутри Украины и наличие Российская военная техника В зоне боевых действий Это широко задокументировано.

Доказательства участия России в конфликте достаточно, чтобы США, Великобритания, Европейский Союз и другие страны наложили санкции на Москву. Международный уголовный суд в Гааге услуга Участие России в Восточной Украине началось в 2016 году, что привело к выходу России из Международного уголовного суда.

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Хотя изгнание Москвы оказалось во многом неубедительным, оно, тем не менее, создало правовую неопределенность, которая принесла Кремлю массу преимуществ. Официально опровергнув все обвинения в причастности, Россия смогла смягчить международную реакцию и значительно снизить экономические и геополитические издержки конфликта.

Обвинения России в неучастии также позволили Москве участвовать в официальных наблюдательных миссиях, изображая себя на международной арене как потенциального посредника, а не активного участника. Это создало явные препятствия на пути к поиску мирного решения конфликта.

В недавней статье, посвященной зашедшему в тупик мирному процессу, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отметил, что нынешнее отсутствие ясности препятствует усилиям по возложению дополнительных расходов на Кремль. «В частном порядке французские и немецкие дипломаты признают ответственность России за продолжающуюся войну, но по дипломатическим причинам они не часто упоминают об этом публично», — сказал Волкер. Наблюдаемый. «Есть признаки того, что нежелание франко-германской стороны идентифицировать агрессора питается отказом рассматривать подробные санкции на данном этапе и даже отказом Украины от оборонительного оружия».

Последнее постановление Ростовского суда представляет собой редкое официальное признание российского военного присутствия на востоке Украины и может предоставить новые возможности для юридической ответственности Кремля. Алексей Аристович, который является представителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, в которую также входят Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Добро пожаловать Судебный документ является «сильным правовым прецедентом, который может и будет составлять основу для обзора всей ситуации вооруженного конфликта на востоке Украины».

Аналогичный оптимизм выразил официальный представитель МИД Украины Оле Николенко. Россия единолично создала правовой прецедент, который четко определяет ее статус как стороны в международном вооруженном конфликте. заостренный. «Невозможно скрыть преступления России в Украине».

Питер Дикинсон — редактор Службы оповещения Украины Атлантического совета.

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На фото: военнослужащий кремлевских сил на востоке Украины, оккупированной Россией, указывает из оружия на боевые позиции на линии отделения от украинских вооруженных сил в Луганской области. Украина 21 апреля 2021 г. (Reuters / Александр Ермошенко)