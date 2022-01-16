Российский суд предъявил обвинение 8 хакерам-вымогателям REvil в причастности к атакам в США

МОСКВА, 16 янв. (IANS) Российский суд предъявил обвинение восьми лицам в отношении группировки программ-вымогателей REvil, атаковавших крупные американские компании. Представители Белого дома подтвердили, что человек, стоящий за атакой программ-вымогателей на трубопровод Colonial в прошлом году, также был арестован во время рейда. .

Все восемь человек подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконный оборот денежных средств).

Российское информационное агентство ТАСС сообщило поздно вечером в субботу, что за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей (около 13 150 долларов США).

Все восемь человек были арестованы в ходе более крупного рейда Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и Министерства внутренних дел России в 25 различных местах в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке в пятницу.

Хакеры REvil были связаны с массированной атакой программ-вымогателей на Colonial Pipeline в США в мае 2021 года.

REvil также стояла за кибератакой на поставщика мяса JBS, также в мае, которая привела к остановке мясоперерабатывающих заводов компании в Соединенных Штатах.

По данным Министерства юстиции США, REvil также несет ответственность за распространение собственных программ-вымогателей на более чем 175 000 компьютеров. Группа якобы заработала 200 миллионов долларов в виде выкупа.

Россия арестовала не менее 14 членов известной хакерской группы под названием REvil по указанию правительства США после того, как печально известная группа была признана причастной к нескольким громким атакам на крупные американские компании.

REvil занимается бизнесом уже много лет и был замешан в атаках на высокотехнологичные компании путем внедрения вредоносных программ, шифрования информации и вымогательства денег для ее расшифровки.

ФСБ также изъяла 426 миллионов рублей (5,6 миллиона долларов) в ходе рейда на 14 членов группировки, а также более 600 тысяч долларов в криптовалюте и 20 автомобилей класса люкс.

Однако агентство заявило, что хакеры REvil с российским гражданством не будут экстрадированы в США.

— Янс

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