https://aviationweek.com/themes/custom/particle/dist/app-drupal/assets/awn-logo.svg
Перейти к основному содержанию
22 июня 2023 г.
Российский суд приговорил командира рейса 1492 Аэрофлота — Super Jet 100, потерпевшего крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, — к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. В результате аварии погиб один член экипажа и 40 пассажиров из 73. Десять выживших получили различные телесные повреждения. …
Российский суд приговорил пилота авиакатастрофы Аэрофлота к колонии строгого режима Опубликовано в ежедневный полетрыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.
Уже являетесь членом AWIN или подпишитесь на ежедневный полет через вашу компанию? Войдите с существующим адресом электронной почты и паролем
Не член? Узнайте, как получить доступ к информации о рынке и данным, которые вам нужны, чтобы быть в курсе того, что происходит в авиатранспортном сообществе.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».