Российский суд признал криптовалюту платёжной, прокуратура видит прецедент

Российские СМИ сообщили, что Санкт-Петербургский городской суд признал крупную сумму криптовалюты, переданную потерпевшим по делу о вымогательстве, платежом. Прокуратура второго по величине города России назвала это решение прецедентом.

В России осуждены двое мужчин за вымогательство криптовалюты

Двое российских граждан были приговорены к девяти и семи годам лишения свободы строгого режима за вымогательство 5 миллионов рублей (около 90 тысяч долларов) наличными и 55 миллионов рублей (почти 1 миллион долларов) цифровыми активами у другого человека.

В ходе судебного разбирательства Санкт-Петербургский городской суд признал криптовалюту средством платежа, сообщает криптостраница российского портала деловых новостей РБК. Прокуратура считает это постановление первым, поскольку правительство в Москве еще не определило правовой статус биткойнов и им подобных.

Четыре года назад один из преступников, Петр Перон, представился потерпевшему, Г.А. Шемету, сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно данным статьи, Шмидт пригрозил уголовным преследованием за вымогательство у него денег в виде наличных и криптовалюты.

Поскольку Шмидт не поверил, что Перун — силовик, и отказался дать ему деньги, последний заручился услугами своего напарника Евгения Пригожина, бывшего сотрудника МВД России.

Эти двое сказали Шмидту, что против него будет возбуждено уголовное дело за незаконную торговлю криптовалютой. Летом 2018 года они произвели фиктивный арест владельца криптовалюты, который под угрозой пыток сдал фиатные деньги и спрятал их вместе с криптовалютой.

Первоначальное решение городского суда не учитывало присвоенную криптовалюту. В решении было указано, что криптовалюта «не является платежным средством на территории Российской Федерации, а потому не может быть признана объектом гражданских прав и объектом преступления».

После апелляции Кассационный суд постановил, что криптовалюта все же может считаться платежным средством, и вернул дело в суд низшей инстанции. Не изменив приговоров к тюремному заключению для подсудимых, городской суд вынес новое решение о добавлении цифровых денег.

Такое развитие событий произошло после того, как в прошлом месяце районный суд Санкт-Петербурга разрешил правоохранителям наложить арест на украденную криптовалюту по другому уголовному делу. Следователи потребовали конфисковать у подозреваемого 20 криптокошельков, содержащих 1 млрд рублей Ethereum (Эфириум).

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Любомир Тасев Любомир Тасев — восточноевропейский технолог, который любит цитировать Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь, а не то, что я делаю». Помимо криптографии, блокчейна и финансовых технологий, международная политика и экономика являются другими источниками вдохновения.



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