Российский суд примет решение о закрытии известной правозащитной группы

В четверг Верховный суд России заслушает петицию о закрытии одной из старейших и наиболее известных правозащитных групп страны. Этот шаг вызвал возмущение общественного мнения и является частью кампании, проводимой несколько месяцев назад против активистов, независимых СМИ и сторонников оппозиции.

Ранее в этом месяце прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством об отмене правового статуса Мемориала — международной правозащитной группы, которая выделялась своими исследованиями политических репрессий в Советском Союзе и в настоящее время включает более 50 небольших групп в России и за рубежом. . «Мемориал» был объявлен «иностранным агентом» в 2016 году — это определение требует более пристального внимания со стороны правительства и несет в себе сильный оттенок пренебрежения, которое может запятнать репутацию целевой организации. Прокуроры утверждают, что группа неоднократно нарушала правила, требующие от нее называть себя «иностранным агентом», и пыталась скрыть это определение. «Мемориал» и его сторонники подчеркнули, что обвинения имеют политическую подоплеку. Давление на группу вызвало общественный резонанс, и в этом месяце несколько видных деятелей высказались в поддержку ее поддержки. Когда в четверг началось слушание по ходатайству о закрытии Мемориала, большие толпы людей собрались перед зданием Верховного суда, чтобы выразить поддержку организации.

Сообщается, что по меньшей мере три человека были арестованы, в том числе две пожилые женщины с плакатами с надписью «Спасибо, Мемориал, за то, что вспомнили нас» и «Вы не можете убить память людей». Остается неясным, планирует ли организация «Мемориал» продолжать свою деятельность, не являясь юридическим лицом, если суд постановит лишить ее статуса, как это сделали многие другие правозащитные группы в России после предыдущих репрессий. В последние месяцы российское правительство обозначило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитных групп как «иностранных агентов». По крайней мере, двое были решены, чтобы избежать более жестких репрессий.

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