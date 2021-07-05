Российский супермаркет столкнулся с негативной реакцией из-за отказа от рекламы гей-пары | Россия

Российская сеть супермаркетов высокого класса принесла публичные извинения после того, как разместила рекламу, в которой гей-пара делает покупки в своем магазине.

Решение «ВкусВилла» снять рекламу вызвало гневную реакцию либералов в Москве и других российских ЛГБТ-союзников, которые раскритиковали «трусливость» сети супермаркетов и заявили, что будут бойкотировать магазин.

Сериал, похоже, был больше обеспокоен негативной реакцией консерваторов за представление посредственной картины экзотической жизни в России. Объявление было воспринято как вызов российскому закону о «гей-пропаганде», который запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений с несовершеннолетними».

Представитель «ВкусВилл» отказался отвечать на вопросы Guardian о том, оказывалось ли давление на сеть супермаркетов, чтобы та сняла рекламу.

В воскресенье «ВкусВилл» извинился за «обидную» фотосессию гей-пары Юмы и Жени и их детей Милы и Алины, которые сказали, что в супермаркете им понравились рисовые шарики онигири с грибами и что их любимый продукт – нут.

«Мы считаем, что было бы лицемерием не показывать семьи наших реальных клиентов», – говорится в оригинальном посте, в котором содержится предупреждение 18-летней давности соблюдать местное законодательство.

Через несколько дней реклама исчезла. Вместо этого сеть принесла извинения, на которых явно были изображены гетеросексуальные пары, и, похоже, обвинила в рекламе небольшую группу своих сотрудников.

«В этом разделе была статья, которая задели чувства большого числа наших клиентов, а также сотрудников», – говорится в последующем сообщении в Instagram, в котором добавлено, что целью супермаркета было представить новые продукты, а не предлагать «политические или социальные взгляды.”

«Мы сожалеем, что так произошло, и считаем публикацию нашей виной, проявлением непрофессионализма со стороны некоторых сотрудников». Его подписали топ-менеджеры компании, в том числе ее основатель Андрей Кривенко.

Оригинальная реклама была конфискована консервативными российскими деятелями, в том числе известным депутатом, выступающим против геев, Виталием Милоновым из Санкт-Петербурга.