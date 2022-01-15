Российский театральный режиссер говорит: «Понятия не имею», почему запрет на выезд был снят | новости английского кино

Известный российский театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренков заявил в пятницу, что понятия не имеет, почему ему разрешили поехать в Гамбург после долгих лет пребывания в Москве, и пообещал вернуться в Россию.

«Возможно, я был хорошим человеком и вел себя хорошо», — сказал Серебренков в театре «Талия», где он поставил спектакль «Черный монах» по одноименной повести Антона Чехова.

Он прибыл в Гамбург в понедельник и вернется в Россию 22 января, на премьеру «Черного монаха».



«Мы подали запрос в официальные органы, пожалуйста, разрешите мне поехать в Гамбург на работу. Они только дали разрешение на этот проект», — сказал он.

«Я понятия не имею», почему разрешение было дано в этом случае после того, как несколько других проектов были отклонены, сказал он.

Разрешение на выезд за границу было настолько невероятным, что, когда его спросили, о чем он думал во время полета в Германию, он сказал: «Мы все думали одинаково» о посадке. пожалуйста. пожалуйста «.

Он обязался соблюдать условия соглашения с российскими властями. «Мне нужно вернуться, потому что я обещал», — сказал он. «Я обязательно вернусь, потому что я должен».

Серебренникову, известному своей сценической дерзостью, нецензурной бранью и современными обработками русской классики, запретили покидать Россию после того, как у него возникли проблемы с властями.

Он был арестован в 2017 году и помещен под домашний арест по обвинению в краже более 2 миллионов долларов из государственных средств, предназначенных для театра «Гоголь-центр» в Москве, где он был художественным руководителем.

52-летний мужчина был освобожден из-под домашнего ареста в апреле 2019 года, но заявил, что не может покинуть страну до 2023 года.

Сторонники рассматривали это дело как наказание за его откровенные действия и критику авторитаризма и гомофобии в современной России.

В июне 2020 года ему дали три года условно, а через несколько месяцев московские власти закончили его восьмилетний срок на посту руководителя Гоголь-центра, превратившего его в культурный маяк. Из своих проблем Серебренков сказал, что не собирается покидать родину.

«Это моя родина», — сказал он AFP. «Я культурный гражданин… Я очень люблю ее. У меня много друзей в России. Мои мечты по-прежнему в России».



Находясь под домашним арестом без интернета и телефона, Серебренков работал над «Петровским гриппом», экранизацией романа Алексея Сальникова 2016 года. Выбранный для участия в конкурсе на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2021 года, он всегда отстаивал свою работу.

Он также работал над оперными постановками в Гамбурге и Цюрихе, посылая инструкции певцам и размещая дизайнеров на USB через своего адвоката. В пятницу он сказал, что всегда чувствовал себя свободным, несмотря на годы, проведенные в тюрьме.

«Быть свободным — часть моей работы, — сказал он. — Без свободы работать в искусстве и театре невозможно. Иначе это будет пропаганда или что-то еще».

«Мы несем нашу свободу внутри. Мы не получаем ее снаружи. Вопрос в том, как мы построили свою жизнь, как мы построили себя».