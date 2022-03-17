Российский телеканал хочет наложить штраф на Google за границей после того, как американский гигант проиграл апелляцию

(Рейтер) — Alphabet Inc (GOOGL.O) проиграла апелляцию на постановление от 2021 года о том, что компания платит двойной штраф за блокировку доступа к аккаунту канала на YouTube, сообщил в четверг телеканал российского бизнесмена, находящегося под санкциями.

Арбитражный суд Московского округа не смог предоставить информацию по телефону и не ответил на запрос по электронной почте о комментарии. Google, который, по словам Царьграда, заблокировал аккаунт YouTube в июле 2020 года, не ответил на запрос о комментариях.

В апреле 2021 года Google подала апелляцию на штраф в размере 100 000 рублей (1050 долларов США) после того, как не смогла разблокировать YouTube-аккаунт православного телеканала «Царьград ТВ», принадлежащего предпринимателю Константину Малофееву.

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В прошлом году Арбитражный суд Москвы постановил, что ежедневный штраф будет удваиваться за каждую неделю, которую Google не соблюдает. «Царьград» сообщил, что по состоянию на середину марта Google уже задолжала штраф в размере 1 млрд рублей.

«В настоящее время выданы исполнительные листы, начато исполнение исполнительных приказов, со счетов Google изъяты средства, достаточные для исполнения судебных решений», — говорится в сообщении Царьграда.

Нарастающая конфронтация между Москвой и иностранными технологическими компаниями обострилась в свете кризиса на Украине, и Россия заблокировала доступ к ведущим платформам социальных сетей Meta Platforms Inc (FB.O), Facebook и Instagram.

Царьград сказал, что штраф перестанет быть сложным, когда он достигнет 1 миллиарда рублей. С сентября это ограничение будет снято.

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели санкции против Малофеева в 2014 году из-за обвинений в финансировании промосковских сепаратистов, воюющих на Украине, которые он отрицает. Россия считает такие западные санкции незаконными.

Малофеев сообщил, что «Царьград» планирует подать новые иски против Google, требуя разблокировать аккаунты в других странах.

«Некоторые местные суды откажут нам в поддержке в США, например, потому что я подпадаю под санкции. Там нам тоже помогут», — сказал Малофеев агентству Рейтер.

«Слава богу, Google есть в Индии, Китае, Бразилии и других странах. Мы будем собирать деньги там до полного исполнения решения суда».

(1 доллар = 95,2500 руб.)

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Синтии Остерман

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