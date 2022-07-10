Натила Дзаламидс, 29-летняя игрок в парном разряде и номер 44 в мире, будет соревноваться в женском парном разряде с сербкой Александрой Крунич, когда турнир начнется 27 июня.
Репрезентативная фотография Уимблдона. Агентство Франс Пресс
ЛондонРоссийская теннисистка избежала запрета на Уимблдон для всех участников из своей страны, сменив национальность на грузинку раз Газета.
Натила Дзаламидс, 29-летняя игрок в парном разряде и номер 44 в мире, будет соревноваться в женском парном разряде с сербкой Александрой Крунич, когда турнир начнется 27 июня.
Организаторы Уимблдона, Всеанглийский клуб, объявили в апреле, что игрокам из России и Беларуси будет запрещено участвовать в соревнованиях в этом году после вторжения России в Украину.
Но представитель Всеанглийского клуба сказал раз Они были бессильны вмешаться в смену гражданства Дзаламидзе, так как это было делом Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF), и она выполнила вступительные требования.
«Гражданство игроков, определяемое как флаг, под которым они играют на профессиональных турнирах, — это согласованный процесс, регулируемый Туром и ITF», — сказал представитель.
Запрет Уимблдона для игроков из России и Беларуси вызвал враждебную реакцию в других частях теннисного мира, поскольку WTA и ATP, мужской эквивалент, лишили турнир очков в турнирной таблице.
Ни один из других турниров Большого шлема не последовал примеру Уимблдона, а на прошлой неделе Открытый чемпионат США объявил, что российским и белорусским игрокам будет разрешено соревноваться под нейтральным флагом.
Запрет Уимблдона снял множество лучших игроков, в том числе первую ракетку мира среди мужчин и чемпиона US Open Даниила Медведева, а также двукратную победительницу Викторию Азаренко.
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