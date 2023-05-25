Российский теннисист, которого подозревают в договорных матчах, оправдан, заявил адвокат

В четверг прокуратура Парижа объявила об оправдании российской теннисистки, арестованной по подозрению в договорных матчах во время Открытого чемпионата Франции по теннису 2021 года, добавив, что в этом году она будет выступать на корте Большого шлема.

Фредерик Белло сообщил в письме Associated Press, что дело в отношении Яны Сызыковой было закрыто в прошлом месяце, «поскольку уголовное дело не может быть возбуждено, поскольку факты, в которых обвиняется госпожа Сызикова, не могут быть доказаны».

Прокуратура Парижа не сразу ответила на запрос о комментарии.

Джизикова, занявшая 50-е место в парном разряде, была арестована и ненадолго помещена под стражу после участия в парном матче Открытого чемпионата Франции два года назад. Она отвергла обвинения.

В прокуратуре тогда заявили, что Сызикова была арестована за «спортивный взяточничество и организованное мошенничество за действия, вероятные совершенные в сентябре 2020 года».

В прокуратуре заявили, что следствие сосредоточилось на подозрениях вокруг одного матча «Ролан Гаррос», который прошел в сентябре и октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Дело было открыто подразделением французской полиции, специализирующимся на мошенничестве со ставками и договорных матчах. Ранее она работала с бельгийскими властями, расследуя подозрительные матчи на более низких уровнях профессионального тенниса.

«С госпожи Сызиковой, которая всегда заявляла о своей невиновности, окончательно сняли все подозрения», — сказал Белло.

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