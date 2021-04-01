Российский теплоход-укладчик «Академик Черский» прибыл на строительную площадку «Северный поток – 2» – Бизнес и экономика

Москва, 31 марта. / ТАСС /. Российское судно «Академик Черский» прибыло на строительную площадку для прокладки труб для газопровода «Северный поток-2», сообщил журналистам оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Сообщаем вам, что корабль« Академический Черский »достиг стадии строительства», – сказали в компании.

Судно находилось в Балтийском море, в Калининградской области России, где проходило техническое обслуживание. Днем 30 марта корабль взял курс на северо-запад от берегов Калининградской области. Nord Stream 2 AG сообщает, что «Академик Черский» плывет в датских водах, готовясь продолжить прокладку труб для «Северного потока-2».

Еще одно российское судно, «Фортуна», в настоящее время строит газопровод в датских территориальных водах. В декабре 2020 года Fortuna построила 2,6 км газопровода Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне Германии.

Проект «Северный поток – 2» включает строительство двух газопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от трубопроводов из-за возможных санкций США. Однако строительство возобновилось в 2020 году после годичного перерыва.