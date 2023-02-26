Российский Тинькофф Банк приостанавливает торги евро с 27 февраля

26 фев (Рейтер) — Российский онлайн-банк Тинькофф, управляемый TCS Group Holding (TCSq.L), заявил в воскресенье, что приостанавливает торги евро с понедельника из-за дальнейших санкций Европейского союза.

Европейский союз поздно вечером в пятницу согласился на 10-й раунд карательных мер, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину. Пакет включает в себя отключение нескольких банков, таких как Тинькофф и частный Альфа-Банк, от глобальной платежной системы SWIFT.

«Вывод средств будет возможен в евро. Торговля в евро будет приостановлена ​​с 27 февраля 2023 года», — говорится в заявлении Тинькофф, добавив, что торговля в других валютах не будет затронута.

В отдельном заявлении Динкофф заявил, что подготовил контрмеры против санкций, которые позволят передать активы новому несанкционированному лицу в течение трех недель.

Тинькофф Банк был основан предпринимателем Олегом Тиньковым, который стал откровенным критиком президента Владимира Путина и российского вторжения в Украину. Дингов заявил, что в ноябре прошлого года отказался от российского гражданства из-за войны на Украине.

Тинькофф был вынужден продать свои 35% акций ТКС, материнской компании банка, в апреле прошлого года российскому металлургическому магнату Владимиру Потанину.

Репортаж Дэвида Лунгрена, редактирование Гарета Джонса

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