Российский трекер следит за яхтами и дворцами олигархов

Джордан Валинский | Си-Эн-Эн

Некоммерческая сеть отчетности запущена в понедельник Русский Asset TrackerЭто база данных, которая отслеживает происхождение известных россиян, связанных с Владимиром Путиным.

Это «самая полная общедоступная база данных активов олигархов на сегодняшний день», согласно Проекту по освещению организованной преступности и коррупции, который объединился с 27 СМИ для запуска трекера. Инструмент является интерактивным и отображает «огромные богатства, находящиеся за пределами России у олигархов и ключевых фигур, близких» к российскому президенту.

В ходе расследования было выявлено более 150 активов общей стоимостью 17 миллиардов долларов, включая недвижимость, частные самолеты, инвентарь компании, яхты, особняки и многое другое. Журналисты обнаружили эти активы, просматривая земельные документы, корпоративные записи и утечки извне.

«Россия при Владимире Путине контролировалась очень небольшой группой людей, которые удерживают его у власти, пользуясь при этом системой покровительства за счет российского народа», — заявил в пресс-релизе издатель OCCRP Дрю Салливан.

Эта система подверглась новой проверке после вторжения Путина в Украину, поскольку западные правительства стремились заморозить активы Путина и его олигархов за границей и запретить им поездки. Цель двойная: санкции являются наказанием для правящего класса России и дубиной за попытку заставить Путина отступить.

Идея возникла в феврале перед вторжением России в Украину, сообщает The Guardian, являющаяся частью проекта. Проект был запущен со «списком из 35 человек, названных в прошлом году заключенным в тюрьму лидером оппозиции Алексеем Навальным «ключевыми пособниками и бенефициарами кремлевской клептократии».

Всего через три недели после вторжения «27 из этих лиц находятся под санкциями в США и Европе. Еще семеро занесены в черный список в Канаде», — пишет Guardian.

55-летний Роман Абрамович — один из 35 человек, чье состояние оценивается в 13,5 млрд долларов. Хотя Великобритания не ввела против него санкции и отрицает его связи с Путиным, Абрамович недавно объявил, что продает футбольный клуб «Челси», который он приобрел в 2003 году. Французская Ривьера, частный самолет от Bombardier и многое другое, разбросанное по всему Лондону.

В базу данных также включены бизнесмен Алишер Усманов, Игорь Сечин (генеральный директор российского нефтяного гиганта «Роснефть») и Олег Дерипаска, миллиардер, сколотивший состояние на торговле алюминием.

В прошлом OCCRP публиковал и другие раскрытия информации, в том числе дебетовый отчет Credit Suisse, в котором содержалась информация о клиентах, среди которых были преступники, предполагаемые виновники нарушений прав человека и стороны, которым грозит наказание. Швейцарский банк отклонил их отчет.