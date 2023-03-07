Российский тренер по физкультуре раскритиковал отстранение олимпийских судей | виды спорта

Ведущий российский тренер по художественной гимнастике, чьи спортсменки завоевали несколько олимпийских золотых медалей, был отстранен от должности после резкой критики судей, прервавших победную серию России в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Фонд этики гимнастики, который занимается международными дисциплинарными делами, запретил Ирине Винер тренировать или контролировать любые международные соревнования по гимнастике в течение двух лет решением, опубликованным поздно вечером в понедельник.

Это последовало за расследованием заявлений, сделанных после того, как российские гимнастки завоевали серебро в личном и командном многоборье в художественном многоборье в Токио в 2021 году. линия закончена золотых медалей для России относятся к 2000 году в обоих видах.

В комментариях российским СМИ Винер отметил, что судьи руководствовались антироссийской предвзятостью, и назвал ситуацию «позором». Феннер также якобы отомстила официальному лицу Международной федерации гимнастики из России, которое курировало судейство на Олимпийских играх, не позволив ей баллотироваться на переизбрание, и якобы отказалась сотрудничать со следствием.

В кратком изложении постановления, опубликованном на веб-сайте ФИЖ, не уточняется, какие обвинения были оставлены в силе, но говорится, что Винер был признан «ответственным за нарушение правил ФИЖ». В заявлении говорится, что ее комментарии после Олимпиады были «сочтены оскорбительными и нарушающими правила ФИФА».

Двухлетнее отстранение Винера не начнется, пока не будут сняты существующие меры, исключающие Россию и ее союзницу Беларусь из международной гимнастики по поводу вторжения в Украину, или пока не пройдет пять лет.

Винер, которая ранее была замужем за бизнесменом-миллиардером Алишером Усмановым, является президентом Российской федерации художественной гимнастики и многими считается пионером российского спорта. И она подняла вопрос об олимпийском арбитраже на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2021 году, сообщали тогда российские государственные информационные агентства.

В ответ на решение об отстранении Винера вице-премьер Дмитрий Чернышенко в комментарии государственному информационному агентству ТАСС обвинил ФПГ в «дискриминационной политике в отношении России».

Российские агентства сообщили, что Фенер, которая может обжаловать приговор, получила благодарственное письмо от Путина на церемонии вручения премии «Женщины в спорте» в Москве во вторник. Она поблагодарила своих сторонников и сказала: «Мы будем продолжать работать», — сообщает ТАСС.

Тренерский стиль Феннера стал предметом пристального внимания в документальном фильме под названием «За пределом», снятом с гимнасткой Маргаритой Мамун перед Олимпийскими играми 2016 года, где Мамун выиграла золотую медаль. В документальном фильме показано, как Феннер неоднократно критиковал Мамуна в резко личных выражениях.

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