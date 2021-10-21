Российский триатлонист Полянский дисквалифицирован на три года

Олимпийские игры в Токио-2020 – Триатлон – Мужская олимпийская дистанция – Финал – Морской парк Одайба, Токио, Япония – 26 июля 2021 г. Игорь Полянский, Олимпийский комитет России. Фотография: Ханна Маккей / Reuters

(Рейтер) – Российский триатлонист Игорь Полянский был отстранен от занятий на три года после положительного результата теста на запрещенное вещество, говорится в заявлении чемпионата мира по триатлону в четверг.

Образец был собран во время внесоревновательного теста в июле, а это означает, что Полянский будет дисквалифицирован во всех последующих соревнованиях.

31-летний спортсмен участвовал в мужской одиночной гонке на Олимпийских играх в Токио, где он занял 43-е место, и входил в состав смешанной эстафетной команды, занявшей 14-е место.

«Чемпионат мира по триатлону настоящим налагает на Игоря Полянского трехлетний срок дисквалификации за присутствие ЕПВ в его образцах мочи и крови в нарушение статьи 2.1 Антидопинговых правил», – говорится в заявлении руководящего органа спорта. .

«Все результаты и очки спортсмена, заработанные с 21 июля 2021 года, будут дисквалифицированы со всеми вытекающими последствиями, включая потерю любых титулов, трофеев, медалей, очков, призов и денег за выступление».

У Полянского была возможность запросить анализ B-пробы, но в августе он отказался от этого права.

Дополнительный репортаж Дхрува Мунджала из Бангалора; редактирование Тоби Дэвис

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