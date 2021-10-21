Российский триатлонист Полянский дисквалифицирован на три года

(Рейтер) – Российский триатлонист Игорь Полянский был отстранен от занятий на три года после положительного результата теста на запрещенное вещество, говорится в заявлении чемпионата мира по триатлону в четверг.
Образец был собран во время внесоревновательного теста в июле, а это означает, что Полянский будет дисквалифицирован во всех последующих соревнованиях.
31-летний спортсмен участвовал в мужской одиночной гонке на Олимпийских играх в Токио, где он занял 43-е место, и входил в состав смешанной эстафетной команды, занявшей 14-е место.
«Чемпионат мира по триатлону настоящим налагает на Игоря Полянского трехлетний срок дисквалификации за присутствие ЕПВ в его образцах мочи и крови в нарушение статьи 2.1 Антидопинговых правил», – говорится в заявлении руководящего органа спорта. .
«Все результаты и очки спортсмена, заработанные с 21 июля 2021 года, будут дисквалифицированы со всеми вытекающими последствиями, включая потерю любых титулов, трофеев, медалей, очков, призов и денег за выступление».
У Полянского была возможность запросить анализ B-пробы, но в августе он отказался от этого права.
Дополнительный репортаж Дхрува Мунджала из Бангалора; редактирование Тоби Дэвис
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