Российский участник “освобожден” от китайского реалити-шоу Поздравления от посольства и развлечений Новости и главные новости

Посольство России в Китае поздравило российского конкурсанта, окончательно «освобожденного» от китайского реалити-шоу Chuang 2021.

Г-н Владислав Иванов, выступавший под сценическим псевдонимом Лелуш, был противником. Он неоднократно просил зрителей отпустить его на шоу, но ему нравились его деревянные выступления, и он поддерживал его до финала в субботу (24 апреля).

«Поздравляю. Хорошо отдохните», – написало посольство России на Weibo во вторник.

Посольство опубликовало сообщение от Лелуша, который написал в воскресенье: «Спасибо всем за вашу поддержку. Я наконец могу перестать работать».

27-летний парень добавил фразу «очень счастлив» на своем фото в желтой куртке.

В китайском реалити-шоу Tencent о выживании, также известном как Produce Camp 2021, 90 стажеров боролись за то, чтобы стать одним из 11 членов нового отряда мальчиков.

Помимо Китая, стажеры приехали из Японии, США, Таиланда, России и даже из Украины и Кубы. Они прошли почти четыре месяца закрытых тренировок на китайском острове Хайнань.

Иванов, который из Владивостока в России, изначально должен был быть учителем китайского языка для двух японских участников, но был ограничен в конкурсе из-за того, что его покинули в последнюю минуту.



Владислав Иванов все время повторял на шоу, что ему не нравится быть частью бойз-бэнда. Фото: PRODUCECAMP2021 / INSTAGRAM

Он исполнил русскую песню Jackpot с жестким выражением лица в первом раунде и думал, что выйдет из игры, но был удивлен, когда вышел в следующий раунд.

Модель по совместительству постоянно повторяла на шоу, что ему не нравится быть частью бойз-бэнда. «В то время как другие люди хотят иметь пятерку, я хочу получить пятерку, потому что это означает свободу».

Наконец-то он исполнил свое желание. В конце он занял 17-е место и даже не бойкотировал группу из 11 бойцов Into1.