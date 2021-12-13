Российский фильм восхваляет военные действия Москвы в Сирии

Новый российский фильм, повествующий о русском летчике лейтенанте. Полковник Олег Анатольевич Пешков. «небоЕго недавно обследовали в сирийском городе Алеппо.Пешков погиб, когда его истребитель был сбит ракетой турецких ВВС и разбился на севере Сирии шесть лет назад.

Впервые фильм был показан на военной базе Хмеймим в годовщину гибели пилота. В Алеппо фильм бесплатно посмотрели зрители из российских солдат и некоторые граждане России. Пешков — первый российский летчик, погибший в Сирии после военного вмешательства России на стороне сирийского правительства в конце сентября 2015 года. первое шоу 21 ноября в кинотеатре Екатеринбурга.

Режиссер «Небо» — российский режиссер Игорь Копылов, продюсер — «Трикс Медиа Фильм» при сотрудничестве с Минобороны России и при участии Телеканал Россия 1. Актер Игорь Петренко играет Пешкова, а Иван Батарев — капитан Константин Мурахтин, штурман. Сергей Губанов играет майора Вадима Захарова, бойца спецназа России. Сцены были сняты в Крыму в конце 2020 года, а также на реальных военных объектах в Сирии и России, включая Российский национальный центр обороны, Липецкую школу летчиков-истребителей и армию Хмеймим в Сирии.

«Небо» — первый фильм, повествующий о военных действиях России в Сирии, — заявила на пресс-конференции в России продюсер Trix Media Инесса Юрченко.

Сирийский журналист и кинорежиссер Ясир Бадави Он сказал Al-Monitor, что, хотя он не смотрел фильм, «трейлер может сказать нам, что цель России в создании фильма, который является самой мощной формой искусства пропаганды, состоит в том, чтобы изобразить свои силы в Сирии как героев и их гуманитарных деятелей. миссия как борьба с терроризмом. Это явно не так ». Убитый пилот летел на самолете усовершенствованный боевой самолет Нацеливаться на больницы и школы и убить тысячи детей и женщин ». Он отметил, что аудитория ограничивалась теми, кто сочувствовал болельщикам и их семьям.

Он добавил, что в фильме жестокая миссия пилота изображена как благородная, сказав: «Это создает опасный прецедент и мотивирует режиссеров и продюсерские компании работать над такими фильмами».

Несколько месяцев назад еще один российский фильм «РазрушатьОн сказал дагестанскому врачу, что его дочь влюбляется в пропаганду террористической группировки и переезжает в Сирию, и он отправляется в путешествие, чтобы спасти ее, а режиссер Иван Болотников сказал Sputnik, что мораль этой истории заключается в том, что спасение мира начинается с экономии. один человек.

Мухаммад аль-Сукари, исследователь Центра исследований Джусур в Стамбуле, сказал Al-Monitor: «Россия делает все, что в ее силах, чтобы поддержать свои дискурсы и политику в Сирии, искажая основные цели, которые побудили Россию вмешаться в Сирию. Для Москвы логично перевести фильм на язык Аль-Арабия, чтобы завоевать доверие некоторых сирийцев и усилить свое влияние, особенно после того, как она сменила роль и сыграла роль посредника на юге и северо-востоке Сирии. что этот фильм будет способствовать улучшению его имиджа на международном уровне как страны, которая поддерживает права человека и защищает международную стабильность.

Россияне Сухой Су-24М. Самолет Он был сбит турецким истребителем 24 ноября 2015 года на севере Сирии, его пилот и штурман спустились с парашютом на землю. Бишков был убит на месте пулями оппозиционных фракций. Другой пилот выжил и позже был спасен российским спецназом и доставлен в Хмеймим.

Четыре дня спустя президент России Владимир Путин наложил Экономические санкции против Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился в конце июня за инцидент.

В конце ноября 2018 года российский суд заочно признал виновными в убийстве девять сирийцев. Пешков. В конце 2020 года в его честь на базе Хмеймим была установлена ​​мемориальная доска, а в феврале 2021 года — памятник пилоту.