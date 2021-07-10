Российский фильм «Майор Гром против Чумного доктора» возглавляет список самых популярных в мире Netflix.

объяснил: Создатели фильма «Майор Гром против Доктора Чумы» во время встречи со съемочной группой в Москве, 23 марта 2021 года.

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По данным портала FlixPatrol, который мастер Предпочтения подписчиков на потоковые развлекательные платформы. Российский фильм «Майор Гром против Чумного доктора» в пятницу возглавил список самых популярных фильмов среди пользователей Netflix.

Произведение доступно с четверга подписчикам, проживающим за пределами России, в то время как они могут смотреть его в этой стране с мая. По оценкам СМИ, на мировой премьере его поместили в «рейтинге» перед двумя крупными событиями: австралийским фильмом «Эта маленькая моя любовь» (2021) и американским фильмом «Варкрафт» (2016). Кроме того, он уже занимает первое место в таких странах, как Венесуэла, Уругвай, Испания и Бразилия.

Фильм режиссера Олега Трофима вышел в прокат 25 марта. В фильме рассказывается история «безупречного копа» Игоря Грома из Санкт-Петербурга, который нестандартными методами преследует убийцу, скрывающегося за маской чумного доктора.

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