Российский фильм превзошел эпопею о Томе Крузе и впервые был снят в космосе

Нью-Йорк, 18 сентября: По данным Variety.com, более чем через 60 лет после того, как бывший Советский Союз вывел Соединенные Штаты на орбиту, запустив собственный спутник Sputnik, между двумя соперниками началась новая космическая гонка. Русские планируют снять первый полнометражный фильм «Вызов», который будет снят в космосе, в преддверии грядущего космического фильма Тома Круза за 200 миллионов долларов.

«Вызов» – это история российского врача, посланного на Международную космическую станцию, чтобы спасти жизнь космонавта. Если все пойдет по плану, в следующем месяце производственная группа отправится на 12-дневную миссию, чтобы начать первую историческую миссию.

В прошлом году НАСА объявило о сотрудничестве со SpaceX и Томом Крузом Илона Маска для создания фильма, который будет частично сниматься на борту Международной космической станции. По слухам, безымянный фильм режиссера Дуга Лемана имел бюджет в 200 миллионов долларов.

Затем российское космическое агентство Роскосмос объявило о своих планах снять полнометражный фильм «из этого мира» (буквально!), Надеясь на запуск раньше своего голливудского аналога.

Совместная работа Роскосмоса, Первого канала и ведущей студии «Желтое и черное и белое». Режиссер «Вызов» будет направлен Климом Шипенко, чья новаторская комедия «Сын богатых» является самым кассовым фильмом в России за все время.

Звезда космического кино Юлия Пересильд, ветеран театра и кино, была выбрана прошлой весной после общенационального поиска талантов. В начале этого года производственная группа прошла интенсивный курс космических полетов в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В четверг группа экспертов в области медицины и безопасности из центра одобрила продвижение проекта.

Шипенко и Пересильд вылетят на орбиту 5 октября на космическом корабле «Союз», пилотируемом ветераном-космонавтом Антоном Шкаплеровым, с резервным экипажем в режиме ожидания на случай возникновения каких-либо медицинских проблем в последнюю минуту.

На пресс-конференции в Москве в четверг Пересильд сказал, что «слишком поздно» опасаться предстоящей космической миссии. «Если вы боитесь волков, вам не следует идти в лес», – сказала она, добавив: «Некогда бояться».

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала России, запустившего фильм, преуменьшил значение идеи новой космической гонки, разжигающей вселенную, заявив, что «кино – это не спорт».

«Мы определенно предпочли бы попасть на Международную космическую станцию ​​одновременно с Томом Крузом. Нам бы намного больше понравилось снимать фильм вместе», – сказал Эрнст Variety.

Российский суперпродюсер сравнил с первым пилотируемым международным космическим полетом, который совместно осуществили Соединенные Штаты и Советский Союз в 1975 году, добавив: «Поскольку у нас была возможность летать туда раньше, мы обязательно воспользуемся ею. «Первый канал будет транслировать запуск 5 октября и будет предлагать прямые трансляции на нескольких языках на своих веб-платформах.

Эрнст описал его как «увлекательное реалити-шоу и возможность привлечь миллионы телезрителей». Он добавил: «Когда мне было 12, я был членом Клуба юных астронавтов с надеждой отправиться в космос. Лично для меня это сбывшаяся мечта моего детства».(Эанс)