Российский хакерский картель атаковал правительственные учреждения в Коста-Рике

Российский хакерский картель осуществил экстраординарную кибератаку против правительства Коста-Рики, нанеся вред системам сбора налогов и экспорта уже более месяца и вынудив страну объявить чрезвычайное положение.

Базирующаяся в России банда вымогателей Conti взяла на себя ответственность за атаку, начавшуюся 12 апреля, и пригрозила раскрыть украденную информацию, если не будет заплачено 20 миллионов долларов. Эксперты, отслеживающие передвижения Конте, говорят, что группировка в последнее время начала переключать свое внимание с США и Европы на страны Центральной и Южной Америки, возможно, в ответ на страны, которые поддержали Украину.

Некоторые эксперты также считают, что Конте опасался предвыборной кампании США и преследовал новые цели вне зависимости от политики. По оценкам ФБР, группа несет ответственность за более чем 1000 атак программ-вымогателей по всему миру, которые принесли более 150 миллионов долларов прибыли.

«Программы-вымогатели, обнаружившие, что транснациональные корпорации в США и Западной Европе с меньшей вероятностью будут моргать, если им нужно заплатить неправильную сумму для ведения своего бизнеса», — сказал Хуан Андрес Герреро-Сааде, главный исследователь угроз в SentinelOne. «Но в какой-то момент вы воспользуетесь этим пространством».