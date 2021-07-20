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Российский хакер, известный как «Мастер Роботов», будет осужден в США.

20 июля, 2021
Boleslava Sokolova

Федеральная прокуратура добивается длительного тюремного заключения для российского хакера, известного на международном уровне как «мастер ботов», за управление сетью устройств, используемых для кражи учетных данных компьютеров, рассылки спама и установки вредоносных программ.

Петр Левашов, 40 лет признал себя виновным в 2018 году В целях заговора, электронного мошенничества, кражи личных данных и других обвинений он управлял несколькими сетями захваченных компьютеров, известными как ботнеты, которые могли рассылать миллиарды спам-писем.

Прокуроры просят его приговорить во вторник к срокам от 12 до 14 с половиной лет тюрьмы, когда он появится по телефону перед окружным судьей США Робертом Чатни в Коннектикуте.

В своих письменных вступительных аргументах, заявили истцы, Левашов более десяти лет контролировал бот-сети, в том числе тот, который, возможно, заразил 200000 компьютеров, собирая адреса электронной почты, логины и пароли с зараженных компьютеров, а также распространяя вредоносные программы и другое вредоносное ПО.

Левашов использовал эти бот-сети для рассылки миллиардов спама, сообщений с разрушительным потенциалом от относительно безвредной рекламы до электронных писем, используемых для выполнения схем «перекачивания и сброса», до электронных писем, содержащих вредоносные ссылки, которые распространяют вредоносное ПО. Адвокат Эдвард Чанг.

Чжан сказал Левашов, он же «Петр Севера», включил три самых известных бот-сети, известных властям. – Штормовой червь, ядак и келлихус.

По словам прокуратуры, на пике своего развития Storm Worm отправил 57 миллионов писем за один день. Waledac может отправлять 1,5 миллиарда спам-сообщений в день и Сообщается, что Келихос смог Ежедневно отправляется 4 миллиарда спам-сообщений.

По словам прокуратуры, Левашов также ведет онлайн-форумы, на которых можно продавать и обменивать украденные документы и номера кредитных карт.

Левашов был задержан в апреле 2017 года во время отпуска в Испании. Его арест был частью серии, нацеленной на российских киберпреступников за пределами их родины, у которой нет договора об экстрадиции с США.

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Российские власти боролись с его экстрадицией, Но Левашов был В конечном итоге в США Власти заявили, что он подвергся судебному преследованию в Коннектикуте, потому что офис ФБР в Нью-Хейвене расследовал дело через свою кибер-оперативную группу Коннектикута, и что некоторые из похищенных компьютеров находились в этом штате.

Его адвокаты, требуя, чтобы он был заключен в тюрьму на уже отбытый срок, утверждают, что взлом Левашова не был достаточно сложным, чтобы оправдать более суровый приговор. Они также сказали, что он чувствовал себя смиренным и извиняющимся и уже пострадал за свои преступления за годы, прошедшие после ареста.

«Помимо общественного бремени, связанного с федеральным обвинением, они были заключены в тюрьму в двух зарубежных странах, вдали от его семьи, где никто не знает, и умерли в разгар беспрецедентной глобальной пандемии», – написал адвокат Вадим Глусман. «Проще говоря, эти четыре с половиной года казались вечностью».

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