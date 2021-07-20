Российский хакер, известный как «Мастер Роботов», будет осужден в США.

Федеральная прокуратура добивается длительного тюремного заключения для российского хакера, известного на международном уровне как «мастер ботов», за управление сетью устройств, используемых для кражи учетных данных компьютеров, рассылки спама и установки вредоносных программ.

Петр Левашов, 40 лет признал себя виновным в 2018 году В целях заговора, электронного мошенничества, кражи личных данных и других обвинений он управлял несколькими сетями захваченных компьютеров, известными как ботнеты, которые могли рассылать миллиарды спам-писем.

Прокуроры просят его приговорить во вторник к срокам от 12 до 14 с половиной лет тюрьмы, когда он появится по телефону перед окружным судьей США Робертом Чатни в Коннектикуте.

В своих письменных вступительных аргументах, заявили истцы, Левашов более десяти лет контролировал бот-сети, в том числе тот, который, возможно, заразил 200000 компьютеров, собирая адреса электронной почты, логины и пароли с зараженных компьютеров, а также распространяя вредоносные программы и другое вредоносное ПО.

Левашов использовал эти бот-сети для рассылки миллиардов спама, сообщений с разрушительным потенциалом от относительно безвредной рекламы до электронных писем, используемых для выполнения схем «перекачивания и сброса», до электронных писем, содержащих вредоносные ссылки, которые распространяют вредоносное ПО. Адвокат Эдвард Чанг.

Чжан сказал Левашов, он же «Петр Севера», включил три самых известных бот-сети, известных властям. – Штормовой червь, ядак и келлихус.

По словам прокуратуры, на пике своего развития Storm Worm отправил 57 миллионов писем за один день. Waledac может отправлять 1,5 миллиарда спам-сообщений в день и Сообщается, что Келихос смог Ежедневно отправляется 4 миллиарда спам-сообщений.

По словам прокуратуры, Левашов также ведет онлайн-форумы, на которых можно продавать и обменивать украденные документы и номера кредитных карт.

Левашов был задержан в апреле 2017 года во время отпуска в Испании. Его арест был частью серии, нацеленной на российских киберпреступников за пределами их родины, у которой нет договора об экстрадиции с США.

История продолжается

Российские власти боролись с его экстрадицией, Но Левашов был В конечном итоге в США Власти заявили, что он подвергся судебному преследованию в Коннектикуте, потому что офис ФБР в Нью-Хейвене расследовал дело через свою кибер-оперативную группу Коннектикута, и что некоторые из похищенных компьютеров находились в этом штате.

Его адвокаты, требуя, чтобы он был заключен в тюрьму на уже отбытый срок, утверждают, что взлом Левашова не был достаточно сложным, чтобы оправдать более суровый приговор. Они также сказали, что он чувствовал себя смиренным и извиняющимся и уже пострадал за свои преступления за годы, прошедшие после ареста.

«Помимо общественного бремени, связанного с федеральным обвинением, они были заключены в тюрьму в двух зарубежных странах, вдали от его семьи, где никто не знает, и умерли в разгар беспрецедентной глобальной пандемии», – написал адвокат Вадим Глусман. «Проще говоря, эти четыре с половиной года казались вечностью».