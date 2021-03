Российский хоккеист Тимур Вызотдинов скончался от удара гоблином по голове

Оберточная бумага

Ремейк “ Это все ” на Netflix

Netflix приобрела глобальные права на «He’s All That», ремейк любимой классики 90-х «She’s All That» с заменой пола у Miramax, знающего человека, который рассказал TheWrap. Звезда TikTok Эддисон Рэй играет главную роль в роли Пэджетта Сойера в роли Пэджетта Сойера, основанной на Заке Сайлере Фредди Принца-младшего. Рэйчел Ли Кук, сыгравшая любимого фаната искусства Лани Боггс в оригинале 1999 года, сыграет Бюджет Сойера (Эддисон Рэй), мудрую и заботливую мать. В «Все это» Пэджетт принимает вызов превратить менее популярного мальчика в школе, которого играет Кобра Кай Таннер Бьюкенен, в короля выпускного бала, чтобы отомстить за себя после унизительной ссоры со своим парнем. В римейке также снимались Мэдисон Бетис, Пейтон Майер, Изабелла Кровитти, Энни Джейкоб и Мира Моллой. Читайте также: Рэйчел Ли Кук присоединяется к фильму Марка Уотерса «She’s All That» («Дрянные девчонки», «Чумовая пятница») режиссера Р. Точки зрения. Оригинальные продюсеры “She’s All That” Дженнифер Гибготт и Эндрю Панай вернутся в качестве продюсеров. «It’s All This» впервые было объявлено в 2015 году, когда Кенни Леоне был прямым родственником. Также читайте: Звезда TikTok Аддисон Рэй присоединяется к ее ремейку «Все это все» Netflix выпустит фильм на международном уровне в конце этого года. Крайний срок Я упомянул новость впервые. Прочтите оригинальную переработанную историю «Это все» в Netflix на TheWrap