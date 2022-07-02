Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушкос заявил в пятницу, что недавний саммит НАТО в Мадриде показал, что альянс вернулся к планам военной безопасности времен холодной войны. «Я думаю, что главный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что НАТО в Мадриде завершила поворот в своей эволюции после своего основания в 1949 году и вернулась к своим корням, то есть к схемам военной безопасности эпохи холодной войны», — сказал он. Примечательно, что военный союз из 30 человек был сформирован в 1949 году с целью противостояния бывшему Советскому Союзу.

По словам Грочко, предполагаемая трансформация НАТО началась где-то между 2012 и 2013 годами, «когда НАТО приняло предварительное решение о прекращении своей миссии в Афганистане». В то время альянс заявил, что не будет двигаться, но в конце концов сделал это. «Все его военные интервенции, начиная с Боснии, Югославии и Ливии, не говоря уже об Ираке, хотя участвовало и большинство стран НАТО, и, наконец, Афганистан, привели к результатам, мягко говоря, вопреки ожиданиям.

политика расширения

Грушко, который шесть лет был постоянным представителем России в НАТО, сказал, что альянс сосредоточил внимание на статье 5 (основной принцип НАТО, согласно которому нападение на одну страну является нападением на все), даже если это приведет к более крупным конфликтам. Он задается вопросом: «Если политика экспансии сильно исчерпала свои ресурсы, геополитическое пространство освоено, Евросоюз и НАТО во многом слились в военном отношении, интервенции недействительны, что еще делать?» По словам российского чиновника, НАТО приняло предварительное решение вновь перейти к приоритетности статьи 5 Вашингтонского соглашения и «начать готовиться к конфронтации с аналогичным противником, в том числе к потенциальному конфликту высокой интенсивности».

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 30 членов альянса ожидают «безоговорочного подчинения их воле» от всех стран. Выступая вместе со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, он обвинил Соединенные Штаты в подчинении 30 членов могущественного НАТО. Примечательно, что Лавров находится с двухдневным визитом в Беларуси, стране, тесно связанной с Российской Федерацией. Планируется, что его визит завершится первого июля.

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