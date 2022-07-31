Российский чиновник заявил, что Украина нанесла беспилотный удар по штабу Черноморского флота

(Рейтер) Высокопоставленный чиновник в Крыму, который связывает Россию с Украиной, был обвинен в воскресенье в атаке беспилотника перед запланированными празднованиями Дня Военно-морского флота, в результате чего пять человек получили ранения и вынудили их отменить празднование.

Обвинение прозвучало за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин должен наблюдать за празднованием Дня Военно-морского флота в своем родном городе Санкт-Петербурге и одобрить российскую военно-морскую доктрину, поскольку Москва продолжает свою военную интервенцию в Украине.

«Неизвестный объект влетел во двор штаба флота», — написал в мессенджере Telegram губернатор Севастополя, где базируется Черноморский флот России, Михаил Разовугаев.

По предварительной информации, это беспилотный летательный аппарат.

По его словам, Украина решила «испортить нам День ВМФ».

Минобороны Украины не сразу ответило на запрос о комментарии.

Развогаев сообщил, что в аварии пострадали пять сотрудников штаба флота и что Федеральная служба безопасности (ФСБ) выясняет обстоятельства.

«Все торжества отменены из соображений безопасности», — сказал Разовугаев. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и по возможности оставайтесь дома».

День Военно-Морского Флота — ежегодный российский праздник, во время которого флоты проводят военно-морские парады и чествуют своих моряков.

Россия аннексировала Крым у Украины в марте 2014 года, что спровоцировало серьезный конфликт с Западом, который углубился из-за роли Москвы в пророссийском сепаратистском мятеже на востоке Украины.

(Отчетность Reuters; редактирование Кирстен Донован)