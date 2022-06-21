Российский чиновник назвал действия Литвы «враждебными» и предупредил о последствиях

17 июня фермер использует сельскохозяйственную машину на ферме по выращиванию пшеницы в Одессе, Украина. (Медин Актос/Агентство Анатолия/Getty Images)

По официальным данным и независимым оценкам, украинские аграрии засеяли на 25% меньше земли, чем могли бы обрабатывать в 2021 году.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркияна Дмитрасевича, всего под различными культурами засеяно 13,5 млн га — это 80% площади, засеянной в прошлом году.

Видимо не смогли посеять ЛуганскДонецкой области, частично в Киевской, Черниговской и Сумской областях», — сказал Дмитрасович.

Кроме того, богатые сельскохозяйственные угодья на юге Украины теперь находятся под контролем России. Этот регион также производит овощи из Украины.

Другой высокопоставленный чиновник Минагрополитики Тарас Высоцкий сообщил, что в этом году яровой пшеницы посеяно больше, чем в прошлом, но резко сократились посевы кукурузы и подсолнечника.

Что касается ожидаемого урожая, Высоцкий сказал, что «может быть около 48-50 миллионов тонн зерна. Это меньше, чем когда он достигал 85 миллионов, по сравнению с предыдущими годами». Аналогичный прогноз дал Дмитрасевич, заявив: «Мы надеемся собрать около 60 миллионов тонн зерновых и масличных культур — более половины того, что мы собрали в прошлом году».

Отдельно Maxar Technologies изучила спутниковые снимки сельскохозяйственных угодий в Украине, где к 2022 году украинские фермеры будут обрабатывать весенние земли на 30% меньше.

Maxar прогнозирует, что к 2022 году производство кукурузы сократится на 54%, а производство подсолнечника — на 40% по сравнению с вегетационным периодом 2021 года.

Война уничтожила десятки зернохранилищ в портах и ​​сельской местности, из которых около 10 миллионов тонн теперь находятся под контролем России, а другие были уничтожены в результате ракетных и артиллерийских обстрелов. В мае несколько источников сообщили CNN. российские силы Существовал Кража сельскохозяйственной техники Тысячи тонн зерна от украинских аграриев на занятых ими территориях.

По словам некоторых украинских чиновников, трудности с хранением заставили фермеров сменить культуру. Марчук предупредил, что нехватка топлива помешает сбору урожая. Он сказал, что фермеры столкнулись с финансовым кризисом, и процентные ставки по кредитам выросли до 35%.

«Необходимо найти компромисс для снижения процентной ставки. При отсутствии экспорта, при отсутствии оборотных средств очень трудно погасить кредит с гораздо более высокими процентными ставками, чем в прошлом».

Экспорт зерновых и масличных культур проблематичен Осада Одесса и другие черноморские порты.

Дмитрасевич, после российского вторжения Украина экспортировала 4 млн тонн зерновых и масличных культур, до войны — от 5 до 6 млн тонн. Разработаны различные варианты автомобильных и железнодорожных перевозок, при этом зерно отправляется по железной дороге в румынский порт Констанца и в Польшу через сухопутную границу. Но альтернативы более сложные, чем отправка их на мировые рынки через Черное море.