Александр ПанкинЗаместитель министра иностранных дел России предположил, что криптовалюты могут служить альтернативой доллару США в экономике страны.

Что случилось: По вторник Отчет Как сообщает местное информационное агентство «Интерфакс», Панкин сказал в интервью, что МИД России может «заменить доллар США другими валютами, как национальными, так и региональными, а также некоторыми цифровыми активами в долгосрочной перспективе».

Он сказал, что такой шаг потребует от правительства перестроить устоявшиеся модели сотрудничества между судебной властью и бизнесом и создать новые механизмы для новых правил урегулирования.

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Панкин подчеркнул, что Россия стремится снизить свою зависимость от доллара США, чтобы избежать санкций. Он указал, что «платежи в долларах США проходят через банки США и клиринговую систему, которая позволяет Вашингтону останавливать любые транзакции, которые он сочтет подозрительными».

По словам российского чиновника, у страны еще не было таких проблем с евро или другими фиатными валютами, и поэтому она не прочь их использовать.

Репортаж следует за президентом России Президент России Владимир Путин Он сказал, что криптовалюты имеют ценность и что он принимает их использование для платежей.