Российский чиновник сообщил, что четверо детей пострадали в результате ракетного обстрела Луганска.

МОСКВА (Рейтер) — Российские официальные лица заявили в пятницу, что ракеты, выпущенные украинскими войсками, ранили шестерых детей и депутата российского парламента, а также повредили два заброшенных завода в главном городе Луганской области на востоке, примерно в 100 км (100 км) от линии фронта.

Власти Луганска сообщили в сообщении в Telegram, что двумя тактическими ракетами «Гром» украинского производства уничтожены или уничтожены административные здания завода по розливу и завода по производству чистящих средств в городе Луганске. Она добавила, что в пяти домах выбиты окна. Изображение, сопровождающее пост, показывает здание, в значительной степени превращенное в руины, с одной уцелевшей стеной.

Леонид Пасечник, глава региона, аннексированного Россией в прошлом году, заявил, что шестеро детей получили ранения. По официальным данным, ранен депутат нижней палаты Государственной Думы российского парламента Виктор Володацкий. На видео, опубликованных ранее в социальных сетях, видно, как над Луганском, который находится примерно в 30 километрах от границы с Россией, клубится большой столб густого черного дыма.

Поскольку город находится далеко от украинских позиций, аналитики предполагают, что Украина могла использовать новую ракету большей дальности. Пасник сказал, что нападение было совершено, чтобы сорвать празднование Дня Республики в этом районе.

Рейтер не смог проверить эти утверждения. Немедленной официальной реакции Киева на предполагаемые удары не последовало. Украинский телеканал «Сусылин Донбасс» сообщил о взрывах в городе со ссылкой на жителей.

Он недосягаем для большинства ракет малой дальности, таких как HIMARS, поставленные Соединенными Штатами, которые Украина до сих пор в основном использовала в конфликте. На этой неделе Великобритания заявила, что поставила Украине несколько крылатых ракет большой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 км. Это самые длинные ракеты, поставленные Украине ее западными союзниками.

Ранее в этом году Соединенные Штаты заявили, что начнут поставлять в Украину бомбы малого диаметра наземного базирования и «умные бомбы» с GPS-наведением с дальностью действия около 150 км.

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