Российский чиновник сообщил ядерным инспекторам ООН, что ракета «запустила 180»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси и его коллеги пытаются договориться о доступе в Запорожье (через Reuters)

Российский чиновник заявил инспекторам ООН, что ракета возле Запорожской атомной электростанции перевернулась на 180 градусов, поэтому она, похоже, прилетела с оккупированной Россией территории.

Чиновника, сопровождавшего инспекторов МАГАТЭ во время посещения крупнейшей в Европе атомной электростанции, засняли на видео, когда его допрашивали о том, почему ракета взлетела с территории, оккупированной Россией.

Он утверждал, что ракета была выпущена с украинской стороны только для того, чтобы сделать вираж в воздухе перед приземлением, и, по-видимому, летела со стороны российских сил.

«Я убежал отсюда, а это направление на Никополь», — сказал г-н Карча, сопровождавший делегацию, как сообщает The Telegraph. «Произошел разворот. В принципе, я приземлился и сделал круг». Небольшой город Никополь, находящийся под контролем Украины, расположен через реку Днепр от Запорожского завода.

Маловероятное заявление прозвучало из-за того, что в пятницу между российскими и украинскими войсками продолжались боевые действия, а президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в четверг предостерег от запрета независимым журналистам освещать визит, что позволяет русским высказывать одностороннее мнение, «несправедливое тур.

Глава могущественного Совета национальной безопасности Украины заявил, что ведется работа по обеспечению энергоснабжения Украины в случае потери связи с запорожской площадкой этой зимой.

Алексей Данилов также сообщил, что украинские власти на данный момент не в полной мере осведомлены о ситуации внутри станции, несмотря на присутствие ядерных инспекторов ООН.

В интервью Associated Press г-н Данилов заявил, что Киев не знает, заминировали ли русские завод, добавив: «Я хочу подчеркнуть, что это вызов всему миру, и вопрос о том, как создать этот ядерный объект, не опасный.»

Россия и Украина обменялись обвинениями в бомбардировке, которая привела к временной остановке реактора системой аварийной защиты в четверг.

История продолжается

Россия и Украина также обменялись обвинениями в том, что другая сторона пытается воспрепятствовать работе экспертов Международного агентства по атомной энергии или контролировать сообщения.

Делегация из 14 человек прибыла в колонне на этой неделе после нескольких месяцев переговоров, чтобы позволить экспертам пройти через линию фронта.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил журналистам в четверг после того, как коллеги ушли из дома, что агентство отныне «не переедет» с фабрики, и пообещал «постоянное присутствие» экспертов агентства.

Гросси сказал, что «очевидно, что завод и его физическая целостность несколько раз нарушались», и сказал, что не может оценить, было ли это случайно или преднамеренно.

«Я буду продолжать беспокоиться о заводе, пока ситуация не станет более стабильной», — сказал он.

Завод был оккупирован российскими войсками, но с первых дней шестимесячной войны им управляли украинские инженеры.