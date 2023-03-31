Российский шерпа призывает к глобальному экономическому росту | последние новости Дели

Шерпа России Светлана Лукаш заявила в пятницу, что G20 следует сосредоточиться на своем мандате на глобальный экономический рост, а не на решении геополитических вопросов и вопросов безопасности, в контексте украинского кризиса, который доминировал на ключевых встречах группы крупнейших экономик мира.

Шерпа России Светлана Лукач заявила, что G20 должна сосредоточиться на глобальном экономическом росте, а не на вопросах геополитики и безопасности (Амитабх Кант, Твиттер)



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Лукаш, который принимает участие во второй встрече G20, которую Индия проводит во внутренних районах Кералы, сказал, что любое отступление от обязанностей группы как основного форума глобального экономического сотрудничества будет означать, что она «не сможет достичь консенсуса» и решить вопрос. совместное заявление.

Во время общения с журналистами она подчеркнула, что Россия и Индия имеют схожие приоритеты в G20, включая «зеленое» развитие, восстановление и увеличение экономического роста и торговли, цифровизацию.

Лукач также сообщил, что президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммитах G20 и Шанхайской организации сотрудничества в Индии, хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято.

«Как вы помните, на саммите в Бали наши лидеры заявили, что «Группа двадцати» не является подходящим форумом для обсуждения вопросов безопасности… Итак, если наши коллеги из «Группы семи» не будут обсуждать вопросы, которые входят в компетенцию «Большой двадцатки», , мы не сможем выполнять свою работу в качестве основного форума международного экономического сотрудничества и не будем Мы в состоянии прийти к соглашению и [issue joint] заявление вместо замечания президента», — сказал Лукаш.

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Она имела в виду параграф совместного заявления, сделанного на саммите в Индонезии в прошлом году, в котором говорилось, что «Большая двадцатка не является форумом для решения вопросов безопасности», но также признавалось, что «вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики». .»

В последние недели Китай и Россия отошли от текста, использованного в Балийской декларации для описания войны на Украине, заявив, что ситуация изменилась с тех пор, как документ был завершен в ноябре прошлого года.

Лукач сказала, что ее двусторонняя встреча с шерпой Индии Амитабхом Кантом в пятницу была посвящена тому, как обе стороны будут решать критические вопросы и пути продвижения вперед, включая процедуры выпуска совместного заявления.

Он обвинил страны Запада в «ложных заявлениях» о ситуации на Украине и в нежелании выполнять положения Минских соглашений 2014–2015 годов, направленных на прекращение боевых действий в Донбассе. Он также обвинил Запад в том, что последние восемь лет он использовал для подготовки к «военной агрессии со стороны Украины», включая поставку оружия и обучение личного состава.

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Она сказала: «Как мы можем верить, что ситуация не изменилась после саммита на Бали? … Так что да, ситуация изменилась, и мы больше не можем вернуться к тому, о чем договорились на Бали».

Она добавила, что лицемерные заявления западных официальных лиц мешают G20 прийти к «новому соглашению о формулировках» относительно украинского вопроса.

Две крупные встречи в рамках «Группы двадцати» — встреча министров финансов в Бангалоре и встреча министров иностранных дел в Нью-Дели — не смогли прийти к консенсусу по совместным заявлениям из-за разногласий между странами «большой семерки», Россией и Китаем по тексту относятся к войне на Украине.

Лукаш сказал, что внимание Индии в G20 к ускорению достижения целей в области устойчивого развития, возрождению глобального роста и торговли, а также цифровизации соответствует приоритетам России.

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Она сказала, что G20 также должна сосредоточиться на «реальных проблемах», таких как изменение климата, разорванные глобальные производственно-сбытовые цепочки, отсутствие прогресса в достижении Целей устойчивого развития и рост долга.

Лукач подчеркнул, что конфликт в Украине «фактически не затрагивает весь мир» или страны Глобального Юга, которых нет за столом G20. Она также назвала Китай и Индию «хорошими друзьями России» и похвалила Нью-Дели за роль «настоящего и сбалансированного посредника» во время ее председательства в G20.

Индия до сих пор воздерживалась от публичной критики российской агрессии в Украине и увеличила закупки удешевленной российской нефти и удобрений.