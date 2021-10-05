Российский экипаж готовится к запуску для съемок первого фильма в космосе

Россия готовится во вторник запустить в космос актрису и кинорежиссера, чтобы опередить Соединенные Штаты в выпуске первого фильма на орбите.

В случае успеха российский экипаж одержит победу над голливудским проектом, объявленным ранее в этом году звездой «Миссия невыполнима» Томом Крузом в сотрудничестве с НАСА и SpaceX Илоном Маском.

Ожидается, что 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний кинорежиссер Клим Шипенко вылетят с космодрома Байконур в бывшем советском Казахстане в 08:55 по Гринвичу.

Под руководством ветерана-космонавта Антона Шкаплерова они отправятся на космическом корабле “Союз МС-19” в 12-дневный полет к Международной космической станции (МКС), чтобы снять сцены из фильма “Вызов”.

Сюжет фильма, большая часть которого, как и его бюджет, держится в секрете, было раскрыто Роскосмосом, российским космическим агентством, чтобы сосредоточиться на хирурге, отправленном на Международную космическую станцию ​​для спасения космонавта.

Режиссер Шипенко в летном костюме назвал фильм «экспериментом» на онлайн-пресс-конференции в понедельник.

«Некоторые вещи будут работать, а некоторые нет», – признал он.