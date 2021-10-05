Российский экипаж готовится к запуску для съемок первого фильма в космосе

Россия готовится во вторник запустить в космос актрису и кинорежиссера, чтобы опередить Соединенные Штаты в выпуске первого фильма на орбите.
В случае успеха российский экипаж одержит победу над голливудским проектом, объявленным ранее в этом году звездой «Миссия невыполнима» Томом Крузом в сотрудничестве с НАСА и SpaceX Илоном Маском.
Ожидается, что 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний кинорежиссер Клим Шипенко вылетят с космодрома Байконур в бывшем советском Казахстане в 08:55 по Гринвичу.
Под руководством ветерана-космонавта Антона Шкаплерова они отправятся на космическом корабле “Союз МС-19” в 12-дневный полет к Международной космической станции (МКС), чтобы снять сцены из фильма “Вызов”.
Сюжет фильма, большая часть которого, как и его бюджет, держится в секрете, было раскрыто Роскосмосом, российским космическим агентством, чтобы сосредоточиться на хирурге, отправленном на Международную космическую станцию для спасения космонавта.
Режиссер Шипенко в летном костюме назвал фильм «экспериментом» на онлайн-пресс-конференции в понедельник.
«Некоторые вещи будут работать, а некоторые нет», – признал он.
Ожидается, что Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября в капсуле с космонавтом Олегом Новицким, который находится на Международной космической станции последние полгода.
Запуск происходит в сложное время для российской космической отрасли, которая изо всех сил пытается получить государственное финансирование, поскольку Кремль уделяет приоритетное внимание военным расходам.
По сравнению с советскими временами, когда Москва запустила первый спутник и отправила в космос первого человека, Юрия Гагарина, Россия изо всех сил пыталась вводить новшества.
Его космическое агентство по-прежнему полагается на технологии советской разработки и столкнулось с рядом неудач, включая коррупционные скандалы и неудачные запуски.
Россия также отстала в мировой космической гонке, столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны США и Китая, поскольку Пекин демонстрирует растущие амбиции в этой отрасли.
Роскосмос также пострадал после того, как в прошлом году SpaceX успешно доставила астронавтов на Международную космическую станцию, что стоило России ее монополии на полеты на орбитальную станцию.
Но для политолога Константина Калачева космический фильм – это вопрос пиара и способ «отвлечь» россиян от «проблем», с которыми сталкивается Роскосмос.
«Предполагается, что это вдохновит россиян и покажет, насколько мы велики, но я думаю, что русские полностью потеряли интерес к космической отрасли», – сказал Калачев AFP.
космический туризм
Стремясь улучшить свой имидж и диверсифицировать свои доходы, Россия заявила в этом году, что возобновит свою программу космического туризма, чтобы возить платных авантюристов на Международную космическую станцию.
После десятилетнего перерыва Россия отправит японских туристов, в том числе миллиардера Юсаку Маэдзаву, на Международную космическую станцию в декабре, завершив год, который стал важной вехой в космических путешествиях любителей.
В прошлом месяце SpaceX завершила свою первую полностью гражданскую миссию в космос, в ходе которой четыре неподготовленных астронавта совершили трехдневный цикл по орбите Земли.
Поездка следовала за миссией миллиардера Ричарда Брэнсона, который провел несколько минут в невесомости в июле, и основателя Amazon Джеффа Безоса, который выполнил аналогичную миссию всего через несколько дней.
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