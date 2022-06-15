Российский экономический форум будет намного меньше, но он движется вперед

Москва (AFP) – Организаторы фантастического инвестиционного пула России просят иностранных участников обязательно вносить деньги – не обязательно для того, чтобы инвестировать, а для того, чтобы потратить деньги.

При широкомасштабных санкциях, введенных против России после ввода войск в Украину, в стране не работает большинство иностранных банковских карт. Совет, данный участникам Петербургского международного экономического форума, который начнется в среду и продлится до субботы, является тихим признанием экономических трудностей России, поскольку она пытается продвигать себя с международными компаниями.

Список присутствующих — еще один признак неопределенности экономических перспектив России. По состоянию на начало июня ожидается участие около 2700 представителей бизнеса из 90 стран — намного меньше, чем 13 500 участников из 140 стран, о которых сообщалось в прошлом году.

Организаторы не предоставили список иностранных компаний, но в программе более 100 панельных дискуссий было немало спикеров из-за пределов России. Некоторые из них были из Китая, благодаря министру торговли Объединенных Арабских Эмиратов.

Форум, который часто называют российским аналогом Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, призван представить страну как упорядоченную и полную привлекательных возможностей для сообразительных и предприимчивых инвесторов. Программа этого года слишком оптимистична в отношении сложных условий в России.

Многие сессии посвящены развитию туристического потенциала России, несмотря на трудности с въездом иностранцев в страну из-за запретов на полеты западными странами. Другая сессия провозгласила Россию «страной возможностей», но ее ведущий жалуется, что «политика «упразднения русской культуры» за рубежом, закрытие границ и перебои в работе банков затрудняют выбор России в качестве места учебы или работы. ”

Менее чем через четыре месяца после того, как были введены широкомасштабные санкции и сотни иностранных компаний были выведены из России, полное влияние на российскую экономику остается неясным.

История продолжается

Закрытые витрины придают московским торговым центрам зловещую атмосферу, но официальные лица утверждают, что российские предприниматели могут вмешаться, чтобы оживить потребительскую экономику, как это было продемонстрировано на выходных, когда российский бизнесмен был Он открыл первый ресторан, который купил у McDonald’s..

После того, как рубль потерял половину своей стоимости в первые дни украинского конфликта, он укрепился до уровня, невиданного в течение нескольких лет после того, как Россия ввела строгие финансовые меры, такие как контроль за движением капитала, что является обнадеживающей картиной для россиян, но, возможно, долгосрочной проблемой в экспортной отрасли. Более дорогой.

Одной из наиболее пристально следящих сессий на форуме, вероятно, будет сессия в четверг, посвященная экономическим перспективам России, с участием влиятельных фигур, включая министра финансов Антона Силуанова и Эльвиру Набиулину, главу Центрального банка России.

Набиуллина до сих пор давала расплывчатые оценки, заявив недавно, что «последствия санкций менее суровы, чем мы опасались… но еще слишком рано говорить о том, что влияние санкций было продемонстрировано в полной мере».

Не состоится одно из самых популярных мероприятий форума: сессия вопросов и ответов президента Владимира Путина с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Вместо этого он встретится с руководителями российских СМИ и «фронтовыми корреспондентами» российской военной операции на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Денис Пушлин, лидер украинской сепаратистской Донецкой Народной Республики, заявил, что намерен посетить форум. Ожидается также представитель Талибана, хотя Россия официально классифицирует Талибан как террористическую группировку.