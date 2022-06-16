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Российский экономический форум приветствует Китай и Египет, а Запад остается в стороне

16 июня, 2022
Marfa Fedoroa

В течение многих лет Россия принимала мировых лидеров и бизнес-гигантов на своем ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Но в этом году «российский Давос» увидит мало представителей мировой финансовой элиты, поскольку Москва изолирована санкциями из-за ее действий на Украине.

С 15 июня, чтобы компенсировать нехватку ключевого западного присутствия, Россия уделяет внимание более мелким игрокам или таким странам, как Китай — вторая по величине экономика в мире — которые не присоединились к санкциям.

«Иностранные инвесторы — это не только США и Евросоюз», — заявил во вторник журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, имея в виду Ближний Восток и Азию.

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