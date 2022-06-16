Российский экономический форум приветствует Китай и Египет, а Запад остается в стороне

В течение многих лет Россия принимала мировых лидеров и бизнес-гигантов на своем ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Но в этом году «российский Давос» увидит мало представителей мировой финансовой элиты, поскольку Москва изолирована санкциями из-за ее действий на Украине.

С 15 июня, чтобы компенсировать нехватку ключевого западного присутствия, Россия уделяет внимание более мелким игрокам или таким странам, как Китай — вторая по величине экономика в мире — которые не присоединились к санкциям.

«Иностранные инвесторы — это не только США и Евросоюз», — заявил во вторник журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, имея в виду Ближний Восток и Азию.

По словам помощника Кремля Юрия Ушакова, агентство «Интерфакс» сообщило, что президент Владимир Путин выступит в пятницу с программной речью, посвященной международной экономической ситуации и задачам России в ближайшем будущем.

Он сообщил, что также встретится с представителями СМИ в кулуарах форума около 20:00 по московскому времени в этот день.

Кремль учредил Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 1997 году для привлечения иностранных инвестиций, обсуждения экономической политики и демонстрации имиджа, который был открыт для бизнеса после распада советской власти.

Россия давно сравнивает ПМЭФ со Всемирным экономическим форумом, ежегодным мероприятием с голубой лентой для VIP-персон со всего мира, которое проходит на швейцарском альпийском курорте Давос.

Теперь, когда западные лидеры сторонятся России, Путин больше не будет проводить традиционные встречи с политическим движением, рокерами и высокопоставленными лицами из США и Европы.

В хронике, опубликованной 15-18 июня (ПМЭФ), не было имен американских и европейских компаний или их руководителей, что отражает опасения возмездия в рамках самого всеобъемлющего режима санкций, когда-либо наложенного на великую державу.

Не включены даже компании, выжившие в России, несмотря на отток западных инвесторов.

Г-н Ушаков сообщил, что ожидается участие высокопоставленных делегаций из более чем 40 стран, а свое присутствие подтвердили 1244 российские компании и 265 иностранных компаний.

За одним исключением из отсутствия западных высокопоставленных лиц президент Американской торговой палаты в России выступит вместе со своими французскими и итальянскими коллегами на сессии в четверг под названием «Западные инвесторы в России: новая реальность».

сложные отношения

Отношения России с Западом стали ядовитыми после того, как 24 февраля она направила на Украину бронетанковые войска в рамках так называемой «специальной военной операции» по устранению угроз своей безопасности. Украина и ее западные покровители называют действия России ничем не спровоцированным захватом земель.

Так что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) выглядел бы совсем по-другому.

Приняв однажды бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, бывшего главу Международного валютного фонда Кристин Лагард, Ллойда Бланкфейна из Goldman Sachs, Викрама Пандита из Citi и Рекса Тиллерсона из ExxonMobil, Россия на этой неделе выставит высший счет главам государств-союзников Казахстана и Армении.

А агентство РИА сообщило, что Ушаков сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси выступит на встрече по видеосвязи.

Пока иностранные компании систематизируют миллиарды своих когда-то многообещающих российских инвестиций, местные компании и банки спешат завладеть оставленным ими бизнесом.

Долгосрочные санкции. «Глобализация по-прежнему закончилась, — заявил РБК Business daily генеральный директор банка ВТБ Андрей Костин.

Новые возможности в новом мире

В прошлые годы сессии ПМЭФ были посвящены инвестиционно-ориентированным темам, таким как приватизация в Москве и первичное публичное размещение акций (IPO).

В этом году официальное название ПМЭФ — «Новые возможности в новом мире». Темы сессий включают новые возможности для экономического роста России, улучшение торговли с пятью незападными державами БРИКС и будущее финансового сектора России, находящегося под санкциями.

Еще одна сессия — «Новая форма международного сотрудничества: как будут производиться платежи?» Речь идет об исключении России из глобальной платежной системы SWIFT и ее стремлении обойти эмбарго, потребовав оплаты за экспорт газа в рублях. В нем примут участие представители Кубы и Венесуэлы, союзников Турции и Египта, которые также отказались от санкций.

Будет сессия «Фейковые новости» — дискуссия с участием государственных СМИ, Генпрокуратуры и МИД, поскольку Москва ведет информационную войну с Западом.

Другие страны, направляющие официальных лиц для выступления или выступления по видеосвязи, включают Китай, Беларусь, Центральноафриканскую Республику, Индию, Иран, Никарагуа, Сербию и Объединенные Арабские Эмираты.

Некоторые участники просили не печатать имена работодателей на их бейджах, сообщает РБК со ссылкой на государственную компанию «Росгонкресс», которая является организатором форума.

«Деньги сейчас как никогда любят тишину, — сказал Денис Денисов, глава российского отделения международной консалтинговой компании EM.

Об этом сообщило агентство Рейтер.