Российский эксперт Фиона Хилл рассказывает о том, как Путин использует провал Америки

Помните ли вы, как произносится британец (но гражданка Америки) Фиона Хилл, самый блестящий российский эксперт в Совете национальной безопасности, на короткое время прославилась своими показаниями во время первого процесса увольнения Трампа?

Я обязательно это сделаю. Она произвела на меня впечатление своим свидетельством, знанием предметной области, своим акцентом из рабочего класса и степенью доктора философии в Гарварде. Ее честность, когда она дает показания.

Сейчас он является старшим сотрудником Брукингского института и больше не находится на государственной службе. Иностранные дела. Его статья озаглавлена: «Странный успех Кремля: как Путин использует упадок США и способствует их упадку».

Это не коротко; Это понятно, когда дело доходит до того, чтобы быть очень умным.; Вы можете получить к нему доступ здесь; Если у вас есть время, отправляйтесь туда сейчас и не теряйте времени зря.

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Но, если вы все еще здесь, я предоставлю несколько выдержек и приведу ссылку ниже. Котировки начинаются ниже. Хилл писал:

Когда несколько недель спустя Трамп и его союзники избили толпу, заявив, что выборы 2020 года были украдены у него, маловероятно, что какой-либо внимательный наблюдатель вспомнил бы эти главы 6 января, новейшую российскую историю. Столица США попыталась остановить официальное удостоверение результатов выборов. Атака на Капитолий завершилась четырехлетним заговором и ложью о том, что Трамп и его союзники кормили своих сторонников в социальных сетях, на переговорах и на телевидении. «Большая ложь», которую Трамп выиграл на выборах, была построена на тысячах мелких лжи, которые Трамп произносит каждый раз, а затем переросла в плотную среду трампистских СМИ. При Трампе это еще один способ для Соединенных Штатов напоминать Россию, где Путин давно захватил власть, манипулируя российскими СМИ, разжигая националистические недовольства и используя теории заговора. Путин также стирает грань между внутренней и внешней политикой, чтобы отвлечь россиян от искажений и недостатков своего режима. С одной стороны, он подчеркнул, насколько Америка деградировала и насколько плохи ее лидеры, которые преподают кому-либо урок о том, как управлять страной. С другой стороны, он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему представляют военную угрозу, направленную на то, чтобы поставить Россию на колени. Путин постоянно повторяет, что соперничество между Россией и Соединенными Штатами – это постоянная дарвиновская борьба и что Россия не выживет без его руководства. России не было бы без Путина. Он не хотел, чтобы все вышло из-под контроля и привело к войне. Но он не хотел, чтобы конфликт исчез или разрешился. Как единственный истинный защитник своей страны и своего народа, он никогда не может рассматриваться как стоящий или идущий на компромисс с точки зрения американцев. Точно так же Путин должен запугать, маргинализировать, уменьшить или победить любую оппозицию его правлению. Всякий, кто стоит на его пути, должен быть раздавлен. В этом смысле заключенный в тюрьму лидер российской оппозиции Алексей Навальный и [Hillary] Клинтон принадлежит к тому же типу. По мнению Путина, если бы Клинтон был президентом США, он бы продолжал выслеживать его и привлекать к ответственности, как он это делал, когда работал госсекретарем в администрации Обамы. В России. Поляризация американского общества стала угрозой национальной безопасности, выступая в качестве барьера для коллективных действий, необходимых для борьбы с бедствиями и предотвращения внешних рисков. Дискриминационные очки во время глобальных эпидемий правительства-19 подорвали международный авторитет страны как модели либеральной демократии и уничтожили власть над общественным здравоохранением. Неспособность Америки координировать действия помешала США проявить мягкую силу или то, что Байден назвал «силой нашего примера». За время работы в администрации Трампа я видел, как каждую опасность политизировали и превращали в корм. Игры на личную выгоду и предвзятость. Последующие советники по национальной безопасности, члены кабинета министров и их профессиональные сотрудники не смогли повысить последовательную реакцию или безопасность на проблемы безопасности, основанные на личном, хаотическом и оппортунистическом поведении …

Наконец, ее совет преемнику Трампа:

Байден должен сделать все возможное, чтобы восстановить доверие к правительству и способствовать честности, равенству и справедливости. Как многие американцы узнали во время президентства Трампа, ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не свободна от ошибочного руководства, политических сдержек, размывания резервов и вырождения своих институтов. Демократия – это не самовосстановление. Это требует постоянного внимания.

Я не буду вмешиваться в “международные дела”, чтобы еще больше заимствовать мудрость Хилла. Все продумано, понятно и доступно. Прочтите все это. Вот еще одна ссылка, чтобы упростить.

И отличных выходных.