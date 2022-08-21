Российский экспорт в ЕС растет на фоне роста цен на нефть

Импорт российских товаров в ЕС вырос в денежном выражении, хотя объемы в этом году упали из-за более высоких цен на сырьевые товары, включая нефть.
Критики осудили продолжающийся импорт российского ископаемого топлива в ЕС после того, как Москва вторглась в Украину в феврале, и обвинили блок в финансировании наступления Кремля.
Импорт ЕС из России Вырос На 78,9% в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Евростат. Россия была третьим по величине поставщиком блока после Китая и США с объемом продаж в 120,4 млрд евро (122 млрд долларов) в первой половине 2022 года.
импорт нефти Вырос По словам Робина Брукса, главного экономиста Института международной финансовой торговли, за этот период он увеличился на 70% до 52 миллиардов евро (52,8 миллиарда долларов).
Цены на нефть в среднем превышали 100 долларов за баррель с января по июнь 2022 года.
Брукс добавил, что импорт природного газа вырос на 240% до 24 млрд евро (24,3 млрд долларов) и угля на 170% до 4,9 млрд евро (4,97 млрд долларов) за тот же период.
По данным «Коммерсанта», доходы России от нефти и топлива выросли, несмотря на то, что общий объем экспорта нефти сократился более чем на полмиллиона баррелей в сутки с февраля до примерно 7,4 миллиона баррелей в сутки в июле.
Международное энергетическое агентство повысило прогноз добычи нефти в России до 2023 года, заявив, что западные санкции оказали ограниченное влияние из-за возросшего спроса со стороны преимущественно азиатских покупателей.
Ожидается, что запрет ЕС на российскую сырую нефть и нефтепродукты сократит экспорт Москвы в Европу, когда он вступит в силу в феврале 2023 года.
В июне «Большая семерка» согласилась работать над установлением потолка цен на российскую нефть в рамках усилий по сокращению доходов Кремля и предотвращению его наступления на Украину.
Россия прекратила публиковать официальные данные о таможенной торговле с начала украинского вторжения.
Экспорт из Евросоюза в Россию, по данным Евростата, в первом полугодии упал на 30,4% и составил 29,8 млрд евро (30 млрд долларов).
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