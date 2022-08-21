Российский экспорт в ЕС растет на фоне роста цен на нефть

Импорт российских товаров в ЕС вырос в денежном выражении, хотя объемы в этом году упали из-за более высоких цен на сырьевые товары, включая нефть.

Критики осудили продолжающийся импорт российского ископаемого топлива в ЕС после того, как Москва вторглась в Украину в феврале, и обвинили блок в финансировании наступления Кремля.

Импорт ЕС из России Вырос На 78,9% в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Евростат. Россия была третьим по величине поставщиком блока после Китая и США с объемом продаж в 120,4 млрд евро (122 млрд долларов) в первой половине 2022 года.

импорт нефти Вырос По словам Робина Брукса, главного экономиста Института международной финансовой торговли, за этот период он увеличился на 70% до 52 миллиардов евро (52,8 миллиарда долларов).

Цены на нефть в среднем превышали 100 долларов за баррель с января по июнь 2022 года.

Брукс добавил, что импорт природного газа вырос на 240% до 24 млрд евро (24,3 млрд долларов) и угля на 170% до 4,9 млрд евро (4,97 млрд долларов) за тот же период.