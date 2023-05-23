Российский энергетический гигант «Газпром» фиксирует значительное падение прибыли — энергетика — бизнес

ФОТОГРАФИЯ: участники проходят мимо большого экрана с логотипом российского энергетического гиганта «Газпром» во время Санкт-Петербургского международного газового форума (ПМГФ) в Санкт-Петербурге 15 сентября 2022 года. AFP

Компания сообщила о прибыли в размере 1,2 трлн рублей (15 млрд долларов) за 2022 год по сравнению с 2,1 трлн рублей годом ранее.

«На размер прибыли повлияло увеличение налоговых платежей во второй половине года», — говорится в сообщении группы, распространенном российскими информационными агентствами.

В заявлении говорилось, что совет директоров заявил, что компания должна удержать дивиденды.

Западные санкции сильно ударили по госкомпании, которую возглавляет Алексей Миллер, близкий соратник президента Владимира Путина.

В мае Форум стран-экспортеров газа сообщил, что импорт природного газа в Европу по трубопроводам из России сократится на 55% в 2022 году.

Из-за запрета на большинстве европейских рынков — за исключением СПГ, который Европа все еще покупает, — «Газпром» попытался обратиться в Азию.

Китай стал основным экономическим партнером России после того, как в прошлом году Запад ввел серию беспрецедентных санкций, чтобы наказать Москву за ее военное вмешательство в Украине.

В марте «Газпром» заявил, что установил дневной рекорд объемов поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Трубопроводные поставки также достигли рекордного уровня в 15,5 млрд куб. м в целом в прошлом году.

Переориентация экспорта газа — длительный процесс, который включает строительство дорогостоящей инфраструктуры.

«Газпром» рассчитывает начать строительство газопровода «Сила Сибири-2» в 2024 году.

«Газпром», в котором работает около полумиллиона человек и который обладает крупнейшими запасами газа в мире, является одним из основных драйверов роста России.

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