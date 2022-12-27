Российский ютубер, расширяющий канал Bandra-Worli Sea Link, получил заказ на вход в башню Собо для съемки потрясающего видео

Полиция Мумбаи арестовала Максима Щербко (слева) и его друга, фотографа Романа Прошина | Инстаграм

Полиция Мумбаи в понедельник вызвала двух российских ютуберов, которые штурмовали комплекс Имперских башен-близнецов в Тардео, чтобы снять трюк. Дуэт был первым замечен жителями и предупредил сотрудников службы безопасности комплекса, которые вызвали полицию и окружили их.

Сообщается, что дуэт поднялся на 58-й этаж башни по лестнице и планировал спуститься снаружи и снять трюк. Дело было зарегистрировано по разделам 452 (нарушение прав владения) и 34 (действия, совершенные несколькими лицами во исполнение общего намерения) Уголовного кодекса Индии.

Согласно отчету в Времена Индии, двое ютуберов были идентифицированы как Роман Брошин (33) и Максим Щербаков (25). Об этом сообщили в консульстве России.

Максим также был задержан полицией за то, что размер Bandra-Worli Sea Link в прошлом году.

Охранники, следившие за камерами видеонаблюдения в диспетчерской, как сообщается, видели, как они вошли на платформу и поднялись на 58-й этаж. пятый этаж. .

Чиновник добавил, что они прыгнули в холмы за башнями, когда увидели летающих вокруг пяти-шести охранников. В результате они получили ранения рук и ног.

Как сообщается, один был арестован, а другой скрывался, пока полиция и охранники не вызвали его по громкой связи и не сообщили, что его друг ранен. Он сдался около 19:30.

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