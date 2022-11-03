Российский Яндекс сообщил о росте выручки на 46% в третьем квартале за счет увеличения доли поиска.

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МОСКВА (Рейтер) — российский интернет-гигант Яндекс (YNDX.O) В четверг компания объявила об увеличении выручки в третьем квартале на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 133,2 млрд рублей (2,14 млрд долларов США) и увеличила свою доминирующую долю на внутреннем поисковом рынке.

В августе «Яндекс» согласился продать агрегатор новостей, контент-платформу Zen и домашнюю страницу yandex.ru подконтрольной государству «ВКонтакте», что, как ожидается, усилит контроль правительства над Интернетом, но сохранит мертвую хватку Яндекса в онлайн-поиске, на долю которого приходится чуть менее половины его выручка.

У Яндекса, как и у многих российских компаний, был неспокойный год. Он понес убытки в первом квартале, а его акции упали до шестилетнего минимума до того, как торги были приостановлены в конце февраля, вскоре после того, как Москва направила в Украину десятки тысяч военнослужащих. С тех пор доходы и прибыль восстановились.

«Текущая геополитическая напряженность и ее влияние на российскую и мировую экономику создали исключительно сложные условия для нашего бизнеса, команды и акционеров», — говорится в заявлении Яндекса.

Яндекс заявил, что рост выручки в основном был обусловлен улучшением рекламных технологий и «изменениями () конкурентной среды, которые увеличили нашу долю рынка по сравнению с прошлым годом».

Компания заявила, что ее доля на рынке поиска в среднем составила 62% в квартале по сравнению с 59,3% годом ранее.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за квартал составила 20 млрд рублей.

Яндекс заявил, что сильный рост выручки и экономия на рекламе и маркетинге помогли компенсировать умеренное негативное влияние продажи News и Zen, которая была завершена всего за несколько недель до окончания отчетного периода.

(1 доллар = 62,1 000 рублей)

(Репортаж Александра Марроу и Глеба Столярова) Редактирование Кевина Леви и Джейсона Нили

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