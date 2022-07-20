Российским игрокам запретили возвращаться для участия в US Open

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Теннисный турнир Большого шлема этим летом завершится Открытым чемпионатом США, который стартует 29 августа. Хотя рейтинги еще не объявлены, турнир уже попал в заголовки газет, позволив российским игрокам, которым ранее было отказано в участии в Уимблдоне.

в апреле, Всеанглийский клуб решил дисквалифицировать российских и белорусских игроков которые предпочли не высказываться против нападок их страны на Украину. Это решение удивило многих и привело к дисквалификации, среди прочих, лучшего игрока мира среди мужчин Даниила Медведева.

В среду днем ​​USTA опубликовала списки участников мужской и женской жеребьевки Открытого чемпионата США. Пожалуй, самым значимым в этом списке является включение Медведева, соотечественника Андрея Рублева, а также Арины Соболенко и Виктории Азаренко с женской стороны и многих других.

Хотя есть еще недели, чтобы увидеть, как будет оцениваться турнир, теперь мы знаем, что увидим больше места, чем несколько недель назад в Великобритании.

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