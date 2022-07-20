sport

Российским игрокам запретили возвращаться для участия в US Open

21 июля, 2022
Boleslava Sokolova

ФАЙЛ — Даниил Медведев из России реагирует после того, как набрал очко против серба Новака Джоковича во время финала мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США в воскресенье, 12 сентября 2021 года, в Нью-Йорке. Открытый чемпионат США позволит игрокам из России и Беларуси соревноваться в этом году, несмотря на продолжающееся вторжение в Украину, которое привело к запрету на Уимблдоне. (AP Photo/Элиз Амендола, файл)