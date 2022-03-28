Российским игрокам VALORANT, скорее всего, запретят играть на VCT Masters Reykjavik

Российские игроки VALORANT могут столкнуться с возможным запретом на участие в первом в этом году международном мероприятии из-за продолжающегося вторжения в Украину.

Две команды, прошедшие квалификацию VCT Master из региона EMEA, — это Fnatic и FunPlus Phoenix, в обеих командах есть российские игроки. И обеим командам, возможно, потребуется найти игроков на замену для участия в Masters 1 Reykjavik. Турнир пройдет с 10 по 30 апреля.

Возможный бан коснется таких российских игроков, как «SUYGETSU» Ильюшин, Андрей «Shao» Киперский и Андрей «Brave» Горчаков. Пока неясно, будет ли разрешено приехать на мероприятие украинскому игроку Кирилло «ANGE1» Карасову.

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Возможный бан для российских игроков

Согласно нескольким источникам, организатор турнира Riot Games должен сообщить командам, могут ли игроки использовать свой стартовый состав до понедельника, 28 марта. Если обходной путь не будет найден, маловероятно, что российские игроки смогут посетить турнир.

куда Мастера ВКТ Это международное событие, для участия в котором игрокам нужно будет приехать. Но из-за продолжающегося российского вторжения в Украину многие европейские страны закрыли свое воздушное пространство для принадлежащих России самолетов.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля и продолжается до сих пор. Сегодня украинские силы вновь заняли несколько ключевых позиций к западу от Киева, в то время как российские войска продолжают наступление в Мариуполе, сообщает BBC News.

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Команды прошли квалификацию на Brave Masters 1 Reykjavik