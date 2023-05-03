Российским и белорусским велосипедистам разрешили вернуться как нейтральные.

(Рейтер) — Международный союз велосипедистов заявил в среду, что разрешит российским и белорусским велосипедистам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных участников после того, как они были запрещены в прошлом году.

После российского вторжения в Украину, используя Беларусь в качестве плацдарма, большинство международных спортивных федераций приняли рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете российских и белорусских спортсменов.

Но в прошлом месяце Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.

В заявлении UCI говорится, что он решил «при строгих условиях разрешить участие российских и белорусских спортсменов … в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов».

В UCI добавили, что спортсменам будет разрешено соревноваться только «без какого-либо участия или связи с Российской Федерацией, Республикой Беларусь, их национальной федерацией или Национальным олимпийским комитетом».

Руководящий орган также заявил, что сохранит запрет на проведение мероприятий в России и Беларуси, а также на символы, включая флаги и гимны двух стран, используемые на мероприятиях UCI.

Настольный теннис, пятиборье, фехтование, дзюдо, тхэквондо, стрельба из лука и гребля на каноэ входят в число олимпийских видов спорта, в которые вновь вошли спортсмены из двух стран.

Россия заявляет, что начала «собственную военную операцию», чтобы противостоять угрозе, исходящей от отношений Киева с Западом. Украина и ее союзники называют это неоправданной войной вторжения со стороны Москвы.

Обложка Перл Жозефины Назари в Бангалоре; Под редакцией Кристиана Рэднеджа

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