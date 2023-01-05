Российским компаниям запретили демонстрировать свою техническую продукцию на выставке CES 2023

По сообщениям СМИ, на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2023, которая проходит здесь с 5 по 8 января, российским компаниям не разрешено демонстрировать свою технологическую продукцию из-за вторжения страны в Украину.

BBC сообщила, что Гэри Шапиро, президент Ассоциации потребительских технологий, проводивший мероприятие, сказал, что Россию «не приветствуют».

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, что вызвало возмущение во многих странах мира.С тех пор США, Канада, Евросоюз и многие другие страны ввели санкции против России.

«Мы не приветствовали их в этом году, учитывая политическую ситуацию. Мы не сочли это уместным», — цитирует Шапиро BBC.

«Это был вопрос не правовой политики Соединенных Штатов, а нашей политики как организации», — добавил он.

Шапиро добавил, что, согласно отчету, несколько российских компаний попросили показать свою продукцию.

«Мы сказали, что они могут переехать в другую страну, если им это интересно», — сказал Шапиро.

Кроме того, в отчете говорится, что в мероприятии приняли участие около десятка украинских технологических компаний, многие из которых продемонстрировали концепции устойчивого развития.

Мероприятие CES стартовало во вторник вечером, но официально открылось в четверг.

Согласно отчету, на выставке CES 2023 ожидается около 1 00 000 посетителей, где более 3 000 экспонентов со всего мира продемонстрируют свои новые продукты.

— Янс

шс/рука

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