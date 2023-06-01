Российским призёрам Олимпийских игр запретили кататься на велосипеде из-за отсутствия нейтралитета во время войны на Украине

ЭЙГЛ, Швейцария. Два российских велосипедиста, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио, были дисквалифицированы в среду за нарушение правил контроля за их нейтралитетом во время войны с Украиной.

Руководящий орган сообщил в документе, размещенном на его веб-сайте, что Анастасия Войнова и Мария Новолодская не смогут участвовать в соревнованиях UCI с четверга. Чемпионат мира проходит в августе в Глазго, Шотландия.

«Эта дисквалификация будет применяться до тех пор, пока остаются в силе «особые правила» в отношении России и Беларуси», — говорится в документе UCI, не уточняя нарушений.

Обновление правил, опубликованное 3 мая, вступает в силу в четверг и уточняет, что «требуется строжайший нейтралитет по отношению к Российской Федерации и Республике Беларусь в любое время с начала войны в Украине» для гонок на мероприятиях UCI.

UCI может отказать в нейтральном статусе гонщикам или официальным лицам, «которые состоят или были наняты российскими или белорусскими военными» или которые продемонстрировали поддержку войны в интервью или через сообщения в социальных сетях. Также следует исключить участие в провоенных демонстрациях или демонстрацию символа «Z», связанного с вторжением в Украину.

На Олимпийских играх 2021 года Воинова завоевала бронзовую медаль в женском командном спринте на трассе после завоевания серебра на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016. 30-летняя гонщица также является многократной чемпионкой мира.

Новолодская завоевала бронзовую медаль на женском чемпионате Мэдисона в Токио. Ей исполнится 25 лет во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые она теперь рискует пропустить.

МОК обратился к руководящим органам парижской Олимпиады с просьбой рассмотреть вопрос о реинтеграции российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международные соревнования, но не в командные виды спорта и только после их оценки с точки зрения их нейтрального статуса.

UCI также постановил дисквалифицировать Алексея Обединова, который участвовал в Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.

К участию в гонке были приговорены два российских велосипедиста: Глеб Сырица и Алексей Медведев.