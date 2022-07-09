Российским спортсменам официально запретили участвовать в ЧМ по легкой атлетике из-за войны на Украине

Представители легкой атлетики подтвердили в пятницу, что россияне не будут допущены к участию в чемпионате мира по легкой атлетике в этом месяце из-за войны на Украине.

Российской Федерации запретили участвовать в крупных международных мероприятиях вскоре после вторжения страны в Украину в феврале. В то время глава отдела легкой атлетики Себастьян Коу заявил, что этот беспрецедентный шаг представляется «единственным мирным способом нарушить и подорвать нынешние намерения России и восстановить мир».

Чемпионат мира начнется в следующую пятницу и продлится до 24 июля.

World Athletics подтвердил запрет в пресс-релизе, объявив, что он позволил еще 18 российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных, но разрешения не будут распространяться на мировые соревнования.

Эти спортсмены были оправданы в рамках протокола по следам допингового скандала, из-за которого Федерация легкой атлетики России была дисквалифицирована с 2015 года. На прошлогодней Олимпиаде на дорожку допустили 10 россиян. В чемпионате мира 2019 года соревновались 29 россиян.

В настоящее время есть 73 российских спортсмена, которые могут соревноваться как нейтральные, хотя их место в крупных международных соревнованиях забыто из-за войны.

Среди этих спортсменок олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, не проигравшая на международных соревнованиях. В прошлом месяце она раскритиковала это решение в открытом письме Томасу Баху, главе Международного олимпийского комитета, в котором рекомендовалось запретить участие России.

Самый большой конкурент Ласицкене из Украины: «Я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза».

«Они, их друзья и родственники испытывают то, что не должен чувствовать ни один человек», — сказала она.