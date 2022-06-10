Три российские лодки, в том числе золотая медалистка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, были дисквалифицированы в пятницу за участие в поддерживаемой государством допинговой программе восемь лет назад.

В заявлении Спортивного арбитражного суда из Лозанны, Швейцария, говорится, что его судьи удовлетворили апелляции, поданные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) после того, как Международная федерация лодок отказалась рассматривать отдельные дела.

Суд заявил, что судьи «облегчены тем, что Александр Дьяченко, Николай Липкин и Александра Дубик совершили антидопинговые нарушения и что решение Международного Суда не рассматривать эти дела было ошибкой».

Олимпийский чемпион в беге на 200 м на К2 среди мужчин в Лондоне Дьяченко и многократный чемпион мира Липкин будут лишены титула, завоеванного в 2014 году в Москве, на четыре года за допинг. Олимпийской медали Дьяченко ничего не угрожает.

Спортивный арбитражный суд заявил, что терапевт Paracano Дубич был дисквалифицирован на два года, у которого в 2014 году был положительный результат на мочегонный фуросемид, который можно использовать для маскировки присутствия других препаратов.

Дела были возбуждены в судебном порядке с использованием доказательств из московской испытательной лаборатории, которая закрылась в 2015 году, когда была детализирована государственная допинговая программа.

Лабораторные образцы и данные были в центре многолетнего противостояния между властями Москвы и Всемирным антидопинговым агентством. Спор привел к рассмотрению Спортивным арбитражным судом дела, в котором название, флаг и гимн российской сборной были запрещены на прошлогодней Олимпиаде в Токио и на зимних Играх в Пекине в феврале.

В заявлении CAS говорится, что совет по богохульству «согласился с тем, что доказательства, предоставленные Всемирным антидопинговым агентством, подтверждают, что российские власти осуществляли институциональную схему допинга и манипулировали данными Московской лаборатории в попытке скрыть такие действия. «

«Однако ФИФА сочла, что доказательств для предъявления индивидуальных претензий к этим спортсменам недостаточно, и пришла к выводу, что не будет преследовать их в связи с антидопинговыми нарушениями», — заявил суд.

Всемирное антидопинговое агентство передало пакеты доказательств из московской лаборатории десяткам олимпийских спортивных органов для возбуждения дисциплинарных дел в отношении российских спортсменов и имело право обратиться в Спортивный арбитражный суд, если агентство не удовлетворило решения .

После публикации решения Международный комитет в Лозанне, Швейцария, заявил в своем заявлении, что не возражает против апелляции Всемирного антидопингового агентства.

«Решение, которое мы приняли, чтобы не преследовать в судебном порядке причастных к этому спортсменов, было основано на убедительных юридических рекомендациях, которые вряд ли добьются успеха, если мы попытаемся добиться запрета», — заявил руководящий орган. «Мы всегда работали и будем работать изо всех сил, чтобы исключить мошенничество с наркотиками в нашем спорте».